اقتصاد

مصادر في «النفط»: لا نية لتطبيق الشرائح للمازوت.. وعودة مصفاة بانياس اليوم

| رامز محفوظ

الأربعاء, 03-07-2019

كشفت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ»الوطن» عن الانتهاء من تفريغ ناقلة النفط الخام المحملة بمليون برميل والتي وصلت في أواخر الشهر الماضي إلى البحر في خزانات مصفاة بانياس، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح المرابط بجهود وطنية من قبل كوادر الشركة السورية لنقل النفط، لافتاً إلى أنه من المتوقع عودة مصفاة بانياس للعمل اليوم.
وتوقعت وصول ناقلة نفط خام جديدة خلال أسبوع، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن انتهاء المصفاة من تكرير النفط الخام الذي تم تفريغه من قبل ناقلة النفط التي وصلت سيتم خلال عشرة أيام.
في سياق متصل، نفت المصادر لـ«الوطن» وجود أي نية حالياً لدى وزارة النفط والثروة المعدنية لتطبيق نظام الشرائح بالنسبة للمازوت أسوة بتطبيقه بالنسبة للبنزين، موضحاً أنه سيتم الاستمرار بتوزيع المازوت المنزلي المدعوم على المواطنين خلال موسم الشتاء القادم على دفعتين كما جرت العادة خلال المواسم السابقة.
ولفتت المصادر إلى أنه من الممكن أن تزداد كمية الدعم بالنسبة للمازوت عقب تحرير المزيد من حقول وآبار النفط، مشيراً إلى أن هذه الكمية المدعومة غير كافية بالنسبة للمناطق الباردة.
وأشارت إلى أنه في حال نفاد كمية المازوت المدعوم المخصصة للأسرة يحق لها شراء المازوت من قبل شركة المحروقات بالسعر الصناعي وهو 296 ليرة سورية للتر الواحد.

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