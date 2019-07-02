تقرير رسمي: مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات … مراسلات 55 جهة حكومية أصبحت آمنة

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لعام (2018) عن عدد الجهات الحكومية التي أصبحت منضوية تحت الشبكة الحكومية الآمنة، والبالغ 55 جهة، مبيناً أنّ ذلك جاء بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من الشبكة الحكومية الآمنة، وإطلاق عدد من الخدمات بين الجهات العامة كخدمة البريد الحكومي، وأتمة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية ومشاركة الملفات والمجلدات، الاتصال الفيديوي، التراسل البيني بين الجهات العامة.

وعرض التقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) لأهم ما حققته الهيئة، إذ تم توقيع اتفاق مع الجهات المعنية لإطلاق مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وإعطاء أمر المباشرة لمشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني، والاتفاق مع مركز تطوير الحوسبة المتقدمة في الهند لإعادة تفعيل مركز المتميز السوري الهندي لتقانة المعلومات.

كما تم تنفيذ أعمال مشروع تأهيل وتوسيع مركز الخدمات المعلوماتية لجهة البنى التحتية (المعمارية والميكانيكية والكهربائية) والتوسع في الخدمات الحكومية المقدمة عبر مشروع الشبكة الحكومية الآمنة في مرحلته الأولى، وتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، إذ تم منح ترخيص مسجل لأسماء النطاقات العلوية السورية لثلاث شركات جديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل مع المسجلين الثلاثة السابقين 2017، ومنح ترخيص موزع لأسماء النطاقات العلوية السورية لشركة جديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل مع الموزعين الاثنين السابقين.

وضمن المشروع التجريبي لمركز التصديق الإلكتروني، قامت الهيئة ببناء البنية التحتية لسلطة التصديق الإلكتروني الوطني، وفيما يتعلق بمشروع المراسلات الإلكترونية الحكومية باستخدام التوقيع الرقمي أكّدت الهيئة أنّ العمل مستمر في المشروع من خلال الاستمرار بتجربة التوقيع الرقمي للتعاميم الحكومية وتجربة التوقيع الرقمي على الوثائق الموقعة إلكترونياً والمتبادلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي الرسمي الممنوح للسادة الوزراء.

وحسب التقرير بلغ عدد المعاملات الحكومية التي تعتمد التوقيع الرقمي 7 معاملات، وعدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة والممنوحة 250 شهادة رقمية، أمّا بالنسبة لعدد الجهات الحكومية الممنوحة شهادات توقيع رقمي فهو 32 جهة خارج مشروع محروقات، و2 جهة خاصة.

وفيما يتعلق بمشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية مع شركة محروقات فهو يضم 103 جهات، مع الاستمرار بإدارة خدمة البريد الإلكتروني الحكومي فنياً، ومتابعة إجراءات استلام أعمال العقد 6 لعام 2016 الخاص بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني مع الجانب الروسي.