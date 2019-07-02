ازدياد حركة تخزين القمح والسكر والزيوت والأخشاب والحديد … 967 مستثمراً في «المناطق الحرة»

سجلت المؤسسة العامة للمناطق الحرة ازدياداً في حركة تخزين البضائع الإستراتيجية من قمح وسكر وزيوت نباتية وأخشاب وحديد، إضافة إلى نمو حركة تخزين الآليات بأنواعها في المناطق الحرة الساحلية، وبشكل مقبول في المنطقة الحرة بعدرا بعد عودة العمل الاستثماري في هذه المناطق.

وبحسب تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد سجل أيضاً زيادة في الطلب على النشاط الخدمي بفرع المؤسسة بدمشق والنشاط التجاري في فرع طرطوس.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات المؤسسة 2.18 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر أيار من العام الجاري (2019)، منها 430 مليون ليرة خلال شهر أيار.

وسجلت مؤشرات خاصة بنشاط المؤسسة حتى نهاية الشهر الخامس زيادة في قيمة المستوردات، إذ بلغت 23.6 مليار ليرة، وقيمة الصادرات بلغت 19.5 مليار ليرة سورية، وبلغ رأس المال المستثمر 751 مليون دولار عائدة لـنحو 967 مستثمراً في المناطق الحرة وهي تؤمن 6470 فرصة عمل.

هذا وأطلقت المؤسسة مؤخراً الخريطة الاستثمارية للفرص المتوفرة في المنطقة الحرة بعدرا للراغبين بالاستثمار فيها بعد معالجة أوضاع المستثمرين ممن استفادوا من المرسوم رقم 142 لعام 2018 المتضمن منحهم إعفاءات خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة.

وتمنح الخريطة الاستثمارية فرصاً للراغبين بالاستثمار لإقامة استثمارات جديدة تجارية وصناعية وخدمية في المنطقة الحرة بعدرا، ووفرت المؤسسة الاتصال الشبكي بين مركز البيانات في الإدارة العامة وفروع المؤسسة لتطوير عملها وتسهيل وتبسيط إجراءات التعامل مع المستثمرين إضافة إلى مشروع تطوير برامج المؤسسة وأتمتة العمل الاستثماري بشكل كامل لتحقيق التواصل مع المستثمرين وتمكينهم من إدخال طلباتهم كافة ومتابعة معاملاتهم عن طريق خدمة الموبايل المشمولة بهذا المشروع عند إدخال وإخراج البضائع والآليات في المنطقة الحرة وسير المعاملة بشكل مؤتمت.

وتسعى المؤسسة لتحقيق الربط مع الأمانات الجمركية في المناطق الحرة ومستقبلاً مع الجهات العامة التي يرتبط عملها بعمل المناطق الحرة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي.