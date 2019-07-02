دعوات لعصيان مدني في السودان

دعت حركة الاحتجاج السودانية إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في الرابع عشر من تموز الحالي.

وأعلن بيان ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» كذلك تنظيم موكب وأربعينية إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

كما تظاهر مئات السودانيين في مدينة أم درمان ضد المجلس العسكري بعد مقتل 7 أشخاص على الأقلّ في تظاهرات الأحد والعثور على 3 جثث مصابة بطلقات رصاص.

المسيرات المليونية التي دعت إليها المعارضة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، سبقتها تظاهرات وتحركات في عدد من المدن تنديداً بالحكم العسكريّ.

في المقابل اتّهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) من وصفهم بالمندسّين باستهداف المحتجّين وقوات الأمن.

وكان المجلس العسكريّ قد حمّل قوى «إعلان الحرية والتغيير» المسؤولية عمّا وصفه بـ«التصعيد الأمنيّ» جرّاء تظاهرات الاحتجاج.