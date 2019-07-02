«الجبهة الوطنية التقدمية» تعقد اللقاء الموسع لقيادة فرعها في درعا … الشعار: لتعزيز الصمود لمواجهة الحصار وإفشاله

أكد نائب رئيس «الجبهة الوطنية التقدمية» اللواء محمد الشعار، أمس، على أهمية الصمود لمواجهة الحصار الذي يمارس على الشعب السوري والعمل على إفشاله من خلال تعميق مفهوم الثقافة الجبهوية بين صفوف المجتمع، وذلك خلال اللقاء الموسع لقيادة فرع الجبهة في درعا.

وقالت الجبهة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: متابعة لتنفيذ عقد اللقاءات مع قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية في المحافظات فقد عقد اللقاء الموسع لقيادة فرعها في فرع درعا أمس، برئاسة نائب رئيس الجبهة، وبحضور الأمناء العامين صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، والأمين العام لحزب العهد الوطني غسان عثمان، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم، ورئيس فرع الجبهة بدرعا حسين الرفاعي، ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس.

وذكر البيان، أن اللقاء ضم الكوادر القيادية لفروع أحزاب الجبهة في المناطق والنواحي والأحياء في كافة أرجاء المحافظة.

ولفت إلى أنه، في بداية اللقاء تحدث الشعار عن دور الجبهة منذ تأسيسها، وأنها كانت نتاج الفكر المبدع للقائد الخالد حافظ الأسد وأسهمت في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية في سورية.

وتركز حديث الشعار بحسب البيان على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وإنهائه ومعالجة مفرزات الحرب، مؤكداً على الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع السوري بكل أطيافه والالتفاف حول قيادة الرئيس بشار الأسد.

وأكد الشعار، على الصمود لمواجهة الحصار الذي يمارس على الشعب السوري والعمل على إفشاله من خلال تعميق مفهوم الثقافة الجبهوية بين صفوف المجتمع، مبيناً أن كل ذلك يتعزز من خلال أعضاء قيادة فرع الجبهة واللجان الجبهوية ودورها في المناطق والنواحي والأحياء.

وأكد الشعار على ترسيخ الفكر القومي العربي، مشيراً إلى دور أهالي درعا وصمودهم في مواجهة الإرهاب.

ومن خلال مداخلاتهم، أكد الحضور على الثوابت الوطنية وتحرير الأراضي السورية وعودة الأمن والأمان لكافة ربوع سورية خلف قيادة الرئيس بشار الأسد والتركيز على المقترحات التي تسهم في تفعيل اللجان الجبهوية في العمل في كافة أنحاء المحافظة وتعزيز الثقافة التطوعية بين أبناء المجتمع.

وبعد اللقاء الموسع، عقدت قيادة فرع الجبهة في درعا اجتماعها برئاسة الشعار، وتمت دراسة الموضوعات والمقترحات التي طرحت في الاجتماع الموسع ووضع آليات العمل لتنفيذها.