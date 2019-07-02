عربي ودولي
أكثر من 6,4 مليارات دولار واردات بغداد من النفط خلال حزيران
| وكالات
أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة عنها لشهر حزيران الماضي، وفقاً للإحصائية الأولية الخاصة بشركة النفط الوطنية «سومو».
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد: إن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ «101» مليون و«705» آلاف برميل».
وأضاف: «أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي فبلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و162559 برميلاً، على حين بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 735548 برميلاً».
وأشار جهاد إلى أن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و520 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و390 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 105 آلاف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 25 ألف برميل».
وأضاف: «إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.578 دولاراً، وبلغت إيرادات التصدير لشهر حزيران 6 مليارات و397 مليوناً و172 ألف دولار».