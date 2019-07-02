برجك اليوم – الأربعاء 03 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تخضع لرغبات ليست رغباتك أو تتعب نتيجة قيد من الأسرة وأنت لا تحب القيود أياً كان نوعها، واليوم لإرهاق أو لتوتر ليس له معنى أو للحزن على قريب أو صديق.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار استخدم دبلوماسيتك ولطفك المعروفين عنك في فهم الاحتجاجات الموجودة حولك، وتقبل المعاذير والتبريرات وأحط نفسك بأشخاص إيجابيين ومحبين وودودين، واسمع آراءهم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أظن أنك ستضطر لدفع إضافي نتيجة ضيوف أو مرض أو تجمعات عائلية لأسباب مفاجئة، وأنا أنصحك أن تحاول الاستغناء عما لا يلزم فليس كل ما نتمناه متاحاً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تتمتع بروح معنوية عالية وثقة بالنفس كبيرة، وقد ينتابك الحماس للبدء من جديد، فالأمور تمشي باتجاه الاستقرار، وهذا بحد ذاته يجعلك متفائلاً وسعيداً وهذا جيد.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب حاول ألا تحكم على الناس من أقوالهم بل من أفعالهم واليوم حولك كلام يحيرك، وراجع حساباتك اليوم ونظم أمورك المادية والعملية والعاطفية واعترف بأخطائك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتعرف على أصدقاء جدد في سفر أو دعوة فأنت تمتلك حالة من الجاذبية والإشراق، وقد يكون السبب سفراً أو لقاءات جديدة أو تعارفاً مفيداً، تتكلم أو تشارك أو تُدعى أو تدعو.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنا أنصحك بتضييق الخلافات بالمزيد من النقاشات الدبلوماسية ومحاولة إيجاد حلول، ولا تسمح لفيض من الأفكار المدمرة أن يعترض طريقك ولا تسمح لحالتك العصبية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كوكب المهنة في مكان يمنحك الحظوظ والإرادة والقدرة للحصول على تضامن المحيط مع أوضاعك العملية، ما يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير على من تحب.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تحاور أناساً تثق بحبهم وإخلاصهم ليساعدوك في اكتشاف أخطائك وتصويبها، وربما يطلب منك أحد الأصدقاء خدمة تقدمها له، تعلم كيف تفيد الآخرين وتستفيد منهم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تستوعب الآخرين عادة وخاصة العائلة ولكنك اليوم قد تشعر بعقدة ذنب لبعدك عنهم، فابتعد عن العلاقات غير النافعة وتجاهل الأمور غير المفيدة واحتفظ بالدائم.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اطلب مساعدات وحاول حل مشكلاتك من جذورها بعيداً عن فرض الآراء، فأنا أتمنى أن تتمتع بالمرونة والتكيف وتحاول أن تجد حلولاً لبعض المشكلات العملية.