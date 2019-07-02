جذبة لـ«الوطن»: منح الترخيص الصناعي بنصف ساعة في القدم وفضلون

أكد وزير الصناعة معن جذبة أن الوزارة وجهت بمتابعة حثيثة لعمل اللجنة المشكلة والخاصة لتوفير البنية التحتية والخدمية لمنطقة القابون الصناعية، موضحاً أنه كانت أول خطوات العملية في هذا الاتجاه منح الترخيص الصناعي خلال نصف ساعة في منطقة القدم وفضلون.

وصدر أمس قرار بتشكيل اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الصناعة والكهرباء ومحافظة دمشق وريفها والجهات الأخرى المعنية، مهمتها تقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية ومنح التراخيص المؤقتة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت، ريثما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للتخريب والتدمير. وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جذبة إلى أنه يتم التأكد من الثبوتيات والعقارات لتكون هناك مرونة في التعاون لإعادة العمل في تلك المنشآت الصناعية ودعمها. وتم منح الترخيص المؤقت للمنشآت الصناعية بمديرية الصناعة بريف دمشق، ومنح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية بسبب الأحداث وتثبيت ملكيتها لأصحابها وذلك تمهيداً لعودتها إلى موطنها الأصلي والمباشرة بعملية الإنتاج.