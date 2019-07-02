العزب لـ«الوطن»: التقويم الدراسي الجديد يراعي تأثير العطل

كشف وزير التربية عماد العزب أنه تم العمل في تقويم العام الدراسي القادم على تجنب تأثير مواعيد الأعياد والعطل وشهر رمضان في الخطة الدرسية، وفي الامتحانات أثناء بناء التقويم الدراسي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العزب أن الهدف من الإعلان المبكر لتقويم بدء العام الدراسي إتاحة الفرصة للطلاب لوضع خطتهم الدراسية بشكل مبكر، مؤكداً أنه تمت مراعاة عدد من القضايا التربوية ومنها زيادة العطلة الانتصافية ثلاثة أيام فبدل أن كانت 9 أيام في السنوات السابقة أصبحت 12 يوماً.

وأعلن العزب عن بدء الوزارة في الأسبوع الماضي العمل على وضع الملامح التربوية المطلوبة للمناهج عبر ورشة عمل يقوم بها المركز الوطني لتطوير المناهج لرصد كل الثغرات التي وجدت خلال تطبيق المناهج الجديدة وتلافي هذه الثغرات في جميع الصفوف ابتداء من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وأشار العزب إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز جميع الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي، لنصل في اليوم الأول منه إلى توافر جميع مستلزمات العملية التربوية.