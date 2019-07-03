وائل رمضان لأيمن زيدان «اسمك أكبر من اللقب» … طليقة وائل كفوري تستفزه.. ويوسف الخال يكتب الشعر لزوجته..

بعكس الأسبوع الماضي، جاءت منشورات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع كلاسيكية واعتيادية ولم تخرج عن المألوف وإلى التفاصيل:

عمل ممتع

نشر الممثل السوري النجم وائل رمضان صورة مع زوجته النجمة سلاف فواخرجي وولديه حمزة وعلي برفقة النجم أيمن زيدان بعد حضورهم مسرحية «3 حكايا» من إخراج الأخير.

وكتب: «أيمن زيدان من دون ألقاب لأن اسمك أكبر من اللقب، بكل تفاصيلك تبدع إن كانت سينمائية، تلفزيونية، روائية، أو مسرحية حيث بيتك الأول، وتفاصيلك ليست مرور لحظة فنية، بل هي أثر سيرسخ بقيمته المستمدة منك.. شكراً على عرضك المسرحي الرائع، وشكراً لكل من وضع أثراً لتنسج تفاصيلك من ممثلين رائعين وفنيين موهوبين، عمل جميل وممتع».

إطلالة صاخبة

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها بإطلالة جديدة صاخبة، منحتها ملامح قاسية غيّرت من شكلها بالكامل، الأمر الذي لم يعجب الكثير.

وظهرت بماكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة مع أحمر شفاه غامق باللون البني الحاد، ورسمت عيونها الواسعة باللون نفسه، واعتمدت على تسريحة شعر جديدة بغرة أمامية متناسقة، زادت من حدة وقوة إطلالتها.

واستكملت الإطلالة ببلوزة سوداء واسعة، زينتها بقلادة ذهبية ضخمة أضفت لمسة أنثوية على اللوك القاسي الذي انقسم بسببه متابعوها بين من عبر عن إعجابه بجرأة التغيير لديها ومن رأى أن الألوان لا تناسب سنها وأعطتها ملامح شريرة وحادة.

حماكما الله

أثارت طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​ جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور عن الأولاد، واعتبر العديد من الأشخاص أن المكتوب في المنشور عبارة عن رسالة مدونة لطليقها، تروي فيها معاناتها وخوفها ومشاعرها في تربية طفلتيها «ميشال» و«ميلانا» بعد طلاقها.

وفي خطوة رآها البعض مستفزة للنجم اللبناني، الذي حرص دائماً على إخفاء ملامح ابنتيه، قامت طليقته بنشر أول صورة لهما على إنستغرام وأظهرت ملامحهما بشكل بسيط، وأرفقت الصورة بعبارة: «حماكما الله».

قبل وبعد

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورتين لها قارنت من خلالهما حالتها عند شعورها بالجوع وبعد تناولها الطعام.

وبدت في الصورة الأولى وهي تشعر بالانزعاج وكتبت: «هذا وضعي لما أجوع». أما في الصورة الثانية فظهرت بأفضل حال وكتبت: «هذا وضعي بعد الأكل».

نعي وهجوم

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، نعياً للفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، مؤكدة أنها تعرفت على شخصيته المرحة والمحبة للحياة، ووصفته بمهنيته وأخلاقه العالية وروحه المرحة.

وكتبت: «يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد، اللـه يرحمك عزت أبو عوف».

وبمجرد أن نشرت تدوينتها فوجئت بسيل من الهجوم عليها من بعض النشطاء المصريين، خاصة بعد الأزمة التي أثارتها على خلفية تصريحاتها في أحد المؤتمرات الصحفية بالمغرب.

وكانت فارس أثارت غضب واستياء المصريين، على خلفية ردها على سؤال عدم مشاركتها في الحفلات التي تقام بمصر فقالت إن السبب يعود لارتفاع أجرها مقارنة بالنجوم الذين يوجدون بالحفلات في القاهرة بين الحين والآخر، وعبرت عن ذلك قائلة «أصبحت ثقيلة على مصر».

سما في الملعب

أثارت الفنانة المصرية سما المصري جدلاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية بعدما حرصت على حضور مباراة كرة القدم التي جمعت بين مصر وأوغندا في بطولة أمم إفريقيا، حيث ظهرت بإطلالة رياضية ولكنها مثيرة وجريئة للغاية.

وبعد نشر سما صوراً لها داخل إستاد القاهرة، انتشرت شائعات كثيرة تزعم أن الأمن طردها بسبب ملابسها المثيرة وذلك بعد انتشار صورة أثناء تحدث رجل أمن معها، ولكن تبين بعد ذلك أنه كان يساعدها لتغيير مكانها.

وحرصت المصري على الرد على هذه الشائعات من خلال مقطع فيديو لها من داخل الإستاد قالت فيه: «ياجماعة أنا في الإستاد والله واللعيبة أهم، الناس اللي بتقول أنا انطردت، أنا قاعدة مرزوعة أهو».

وأضافت: «مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش، ما أنا جوه أهو والماتش هيبتدي، نبطل هري والنبي، الماتش نار».

عمل تجميلي

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حقيقة العمليات التجميلية التي خضعت لها في وقت سابق.

وقالت إنها تفضل التحدث عن الأمر بصراحة ولا تحب الكذب مشيرة إلى أنها أجرت عملية لأنفها لأنها بدأت تشعر بالانزعاج في بعض زواياه وأنها لم تكن تتنفس بسببه بشكل طبيعي.

وأضافت إنها فعلت ما تفعله كل امرأة تريد تغيير شكلها وأن تصحيح طريقة التنفس لديها كانت ضرورية بسبب طبيعية عملها.

وكشفت أنها خضعت أيضاً لعملية فيلر سببت حدوث التهاب وورم في وجهها وأنه كان عليها الانتظار حتى زوال الأعراض.

رسالة رومانسية

لا يزال الشعر الذي وجهه الفنان اللبناني يوسف الخال لزوجته الفنانة نيكول سابا بمناسبة يوم ميلادها يحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص على توجيه رسالة رومانسية لزوجته، وكتب لها كلمات ملأى بالغزل والحب وقال فيها: «أضمُّها إلى جوفي/ نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ/ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ/ والوقتُ يعشقُ اللاعودة/ ندورُ خارجَ المَجرّة/ نسكُبُ الليلَ على النهار/حتى يُثْمِلَنا الصحو/ سأقولُها شعراً/ هي لي.. أسكُنُها/ وأعتلي فراغَها».

شكلت تلك الكلمات الصادقة والجريئة صدمة لبعض المتابعين الذين تساءلوا ما إذا كان هو نفسه من كتب تلك الكلمات التي تنبض بالحب، على حين أكد عدد كبير منهم أنه يمتلك تلك القدرة على الكتابة ولاسيما أن والدته الأديبة والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار.

انتقادات متكررة

تتعرض الفنانة المصرية يسرا اللوزي دائماً لانتقادات بسبب ظهورها من دون ماكياج بشكل متكرر، وحرصها على التقاط صور لنفسها وهي متخلية عن أناقتها.

وفي ردها الأول على تلك الانتقادات نشرت صورتين لها، واحدة بماكياج كامل وأخرى من دون ماكياج، وكتبت: «لما بتصور من غير ماكياج، فيه ناس تقول وحش أوي كده! ولما أتصور بماكياج، فيه ناس بتقول من غير ماكياج أحلى! الحقيقة أن في رأيي المتواضع، كل مناسبة وليها ظروفها ومتطلباتها».

وأضافت: «لو في برنامج، أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف وساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو في التمرين أو نازلة أشترى حاجة فأكيد هيكون من غير مكياج! عادي يعني، زي كل البشر أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي».

اتكل على الله

بعد أن استعانت بمقولة للقديس شربل، تلقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن​ الكثير من التعليقات السخيفة التي لم تفهم قصدها، فأوضحت: «لكل حدا ما فهم هالجملة بحب خبرو هي من أقوال القديس مار شربل، فيكن تتفلسفوا وتتهضمنوا شرط تعرفوا وتفهموا على شو بالأول».

وكانت قد قالت مستعينة بالمقولة: «بس تترك كل شي بإيد الله.. بتحس بإيد اللـه كل شي»، في إشارة منها إلى أن الاتكال على اللـه يشعرك بالأمان ويجعل خطواتك مباركة.