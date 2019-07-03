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فتح باب الاشتراك في مسابقة «فخري البارودي للمؤرخين الشباب»

| الوطن

الخميس, 04-07-2019

أعلنت مؤسسة «تاريخ دمشق» عن فتح باب الاشتراك بالدورة الثانية من مسابقة «جائزة فخري البارودي للمؤرخين الشباب» لعام 2019، وهي جائزة سنوية تهدف إلى تشجيع الشباب على القيام بأبحاث تخص تاريخ مدينة دمشق.
وسميت «جائزة فخري البارودي للمؤرخين الشباب» تيمناً بهذه القامة الوطنية وهي موجهة لفئة الشباب من عمر 20 سنة إلى 35 سنة.
وبإمكان الشباب الذين يحققون شروط الاشتراك بالمسابقة، التقدم ببحث واحد يعالج قضية تتعلق بتاريخ مدينة دمشق بمجال من المجالات التالية (سياسة – اقتصاد – اجتماع – ثقافة وتراث – فن – عمارة) على أن يكون البحث يغطي مرحلة زمنية ضمن النطاق التاريخي الواقع بين عامي 1860 – 2000.
وسيتم منح الفائزين الثلاثة الأوائل جوائز مالية، إضافة إلى تقديم درع الجائزة وشهادتها، كل حسب درجته. كما سيتم منح شهادات مشاركة بالجائزة لبقية المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى.

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