الشاي الأخضر للتخلص من دهون البطن

يعتمد الراغبون في خسارة الوزن طرائق عديدة بينها حظر بعض المواد الغذائية من المائدة، أو اتباع حمية غذائية خاصة، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.

وإضافة إلى حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية، هناك وسائل أخرى أثبتت قدرتها في تسريع عملية فقدان الوزن، من بينها شرب الشاي الأخضر يومياً.

ويُعتمد الشاي الأخضر منذ عدة قرون ضمن النظام الغذائي اليومي بفضل فوائده الصحية، ولكن لم يتم تسليط الضوء على فوائد فقدان الوزن إلا في الآونة الأخيرة.

وأظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تسرع عملية الأيض، ما يسمح للجسم بمعالجة الدهون بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أنه يحتوي على كمية صغيرة من الكافيين، إلا أنه محمل بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الكاتيشين التي يعتقد أنها تعمل مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.

ويشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر «سواء كان مشروباً أو مكملات من مستخلص الشاي الأخضر فهو يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

وأظهرت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الشاي الأخضر والكافيين قد فقدوا 1.3 كلغ في المتوسط خلال فترة 12 أسبوعاً، على حين التزموا بنظامهم الغذائي المعتاد.

وعلى حين تختلف آثار إنقاص الوزن من شخص لآخر، وجد الباحثون أن شرب أقل من كوبين ونصف الكوب من الشاي الأخضر يومياً يمكن أن يقلل من دهون البطن.

ولتحقيق أفضل النتائج، يجب غلي الماء وتركه مدة 10 دقائق حتى يبرد ومن ثم تحضير كوب الشاي.