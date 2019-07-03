بائع مثلجات ينقذ مسنة من الموت

افتقد بائع «آيس كريم» في مقاطعة كنت الإنكليزية إحدى زبوناته الدائمات، بعد أن انقطعت عن شراء مثلجاته لمدة يومين.

وطاف بائع المثلجات المتجول، روبرت إيلينور، (27 عاماً) بسيارته في أنحاء المدينة عندما لاحظ اختفاء امرأة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إحدى زبوناته الدائمات.

وكثيراً ما كان البائع الجوال يساعد المسنة في شراء حاجاتها من محلات البقالة، وكان يتحدث معها قليلاً كل يوم لكيلا تشعر بالعزلة.

وعندما غابت المسنة عنه يومين متتاليين، قرر إيلينور التحقق من أنها بخير، فذهب إلى منزلها وقرع الباب، لكنها لم تفتح، فانتقل إلى النافذة وشاهد منها أن المسنة تعاني من وعكة صحية أقعدتها فاستدعى الإسعاف وفتح النافذة من الخارج.

وقالت المسنة بعد أن فاقت من غيبوبتها في المستشفى: «استمرت نوبات الألم ساعات وأفقدتني الوعي ولم أستطع التحرك. لقد أمضيت ساعات في طلب المساعدة، وتفاقم لدي مرض التصلب المتعدد ومرض السكري وأمراض أخرى، حيث ارتفع مستوى السكر في الدم إلى مستوى خطير. كنت مستلقية على الأرض، أنا محظوظة جداً لأن البائع زارني».

وأكد أطباء المستشفى أن الوضع كان خطيراً جداً، ولولا قدوم بائع المثلجات إلى المسنة لكانت العواقب وخيمة.