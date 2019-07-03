الهيئة العامة للكتاب في معرض كتاب الطفل

تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب في المعرض الثاني لكتاب الطفل الذي تقيمه جمعية مكتبة الأطفال العمومية في المركز الثقافي العربي في اللاذقية برعاية وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل. ويتضمن نشاط الهيئة حفلات توقيع قصص الأطفال «البيت الذي بناه جاك» و«حكاية الدب والفأرة» و«العجل اللاصق» ترجمة د. ثائر زين الدين، وتوقيع كتاب «قلوب صغيرة» تأليف أريج بوادقجي وكتاب «أبواب» تأليف جليل خزعل. وبندوة يتحدث فيها المدير العامة للهيئة ثائر زين الدين ومدير مديرية الترجمة عن «أدب الطفل.. كتابة وترجمة».