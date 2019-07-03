سيتم إلغاء أضابير منح السلل الغذائية للأسر غير المهجرة

فور ورود الشكوى وجه محافظ القنيطرة همام صادق دبيات عضو المكتب التنفيذي المختص صالح سويد بالشخوص على الواقع وزيارة نقطة الهلال الأحمر بالفضل، وبتاريخ 19/6/2019 اجتمع سويد بعضو مجلس إدارة شعبة الهلال في قطنا وجيه الخوري ورئيس نقطة توزيع الهلال في جديدة الفضل مالك المصطفى بحضور أعضاء من مجلس محافظة القنيطرة ورئيس مجلس البلدة، حيث أفادنا عضو المكتب التنفيذي بأنه تم الاتفاق على ضرورة تسريع تقييم الاستمارات والتدقيق بالأضابير لمن يستحق ومن لا يستحق وضمن المعايير الإنسانية التابعة لمنظمة الهلال الأحمر، ولما طرح حول المحسوبيات والواسطة في منح السلل الغذائية إلى أسر مقيمة ولم تهجر فسيتم التعرف عليها وإلغاء أضابيرهم إن وجدت على أن يتم التقييم من متطوعي الهلال الأحمر بالتعاون مع عضو مجلس المحافظة المقيم في المنطقة والهيئة الاختيارية.

وبما يتعلق بالانتظار لساعات طويلة وتحت أشعة الشمس وسوء معاملة رئيس النقطة مع المواطنين فإن ذلك عار عن الصحة وذلك بعد الرجوع لرئيس بلدة التجمع وأعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى وجود مكان لانتظار الإخوة المواطنين أثناء التوزيع تقيهم حر الشمس والمطر مع العلم أنه حدثت مشكلة مع أحد المتطوعين من قبل أحد المواطنين بألفاظ غير لائقة وبحضور عناصر الشرطة وتمت المعالجة، وبما يخص شطب أسماء أسر الشهداء فإن ذلك لم يتم من قبل نقطة جديدة الفضل حيث الأولوية في التوزيع تتم لأسر الشهداء ووفق معايير المنظمة، ونرجو توخي الدقة قبل النشر.

مدير المكتب الصحفي

فايز العود