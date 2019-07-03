سائقو حماة تلقوا 5898 مخالفة في ستة أشهر … العجيلي: 14 وفاة بـ251 حادث مروري في 6 أشهر.. 717 إشارة مرور و891 فيميه و233 الموبايل

بيّن رئيس فرع المرور بحماة العقيد وليد العجيلي لـ«الوطن» أنه تم منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران مصادرة 1556 دراجة نارية في سياق الحملة التي تشنها قيادة الشرطة لقمع قيادة الدراجات النارية الرعناء التي يمارسها بعض الشبان، والذين يزعجون المواطنين ويشكلون خطراً على حياتهم وحياة المواطنين، إذ دفع بعضهم حياته ثمناً لهذه القيادة والحركات البهلوانية التي تشكل خرقاً لقانون السير.

وأكد العجيلي أن دوريات المرور مستمرة في قمع هذه الظاهرة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذا للقوانين والأنظمة، موضحاً أن عدد الحوادث المرورية خلال الفترة ذاتها بلغ 251 حادثاً كان من نتيجتها وفاة 14 شخصاً، واكتشف منها 193 في حين غير المكتشفة 58 حادثاً.

وعن عدد ضبوط المخالفات المرورية المنظمة منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران بين العجيلي أنها بلغت 18641 ضبطاً وعدد الآليات المحجوزة 927 آلية، وعدد الآليات المذاع البحث عنها 32 آلية.

وأضاف العجيلي: إن المردود المالي للمخالفات المصالح عليها خلال الفترة المذكورة بلغ قرابة 13.5 مليون ليرة.

وفي سياق متصل أوضح العجيلي أن عدد إجازات السوق الممنوحة على اختلافها بلغ 14707 إجازات، منها 272 إجازة من الفئة /هـ/ زراعية و60 إجازة من الفئة /و/ عجزة و83 إجازة من الفئة /هـ/ أشغال و709 إجازات من الفئة /أ/ دراجة و9742 إجازة من الفئة الخاصة /ب/ و1950 إجازة من الفئة العامة /ج/ و421 إجازة من الفئة العامة /د1/، و1470 إجازة من الفئة العامة /د2/، مؤكداً أن عدد بعض المخالفات المرورية الخطرة التي ارتكبها السائقون خلال الفترة ذاتها بلغ 5898 مخالفة ونظمت بها ضبوط، ومنها 133 مخالفة للقيادة قبل الحصول على إجازة سوق، 717 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية و594 مخالفة مرور باتجاه ممنوع و66 مخالفة ارتفاع حمولة و148 قيادة مركبة من غير الفئة /د1، د2/ بإجازة لا تخول صاحبها القيادة و66 مخالفة تجاوز السرعة بواسطة الرادار فوق الـ41كم/سا و432 مخالفة تجاوز حدود السرعة بواسطة الرادار بين 21-40كم /سا و1737 مخالفة تجاوز حدود السرعة بواسطة الرادار 10-20كم/سا و779 مخالفة تسيير دراجات من دون لوحة و233 مخالفة استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة و20 مخالفة تعرفة أجور النقل و891 مخالفة وضع ما يحجب الرؤية، 34 مخالفة قيادة رعناء.