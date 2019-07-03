المدينة تراقب معارض ومكاتب السيارات ريثما يتم نقلها

نؤكد على المعالجة السابقة في ردنا على المقالة المنشورة في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3089 تاريخ 12/2/2019 حول موضوع معارض السيارات والإجراءات لضبطها حالياً ونقلها خارج المدينة والمتضمنة قيام مجلس مدينة طرطوس بدورته العادية الأولى لعام 2019 حيث وافق على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل شريط الحماية للطريق الدولي (أوتستراد طرطوس دمشق) بالإضافة لشريط الحماية نفسه كمعارض سيارات بعد تحديد العدد المطلوب.

وصدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 36 تاريخ 13/3/2019 (نرفق صورة عنه) بدورته الأخيرة بالموافقة على اعتماد النماذج للمكاتب حسب المساحات وعدد المواقف حيث يبلغ بموجب النموذج المعتمد عدد المكاتب 146 مكتباً وعدد المواقف 504 موقفاً وتنفذ الأعمال بعد استيفاء سلفة من بدل الإشغال من المتخصصين ويتم حالياً متابعة استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ مضمون قرار مجلس المدينة.

وتقوم المدينة حالياً وريثما يتم نقل المكاتب إلى الموقع المذكور بمتابعة ميدانية لمعارض ومكاتب السيارات المنتشرة في المدينة المرخصة وقيد الترخيص وتنظيم الضبوط اللازمة لإشغال الملك العام ودراسة طلبات الحصول على رخصة مؤقتة لإشغال الملك العام حسب عرض الأرصفة أو الشوارع بحيث لا تؤثر أي رخصة إشغال ممنوحة على أي إعاقة مرورية أو قطع لاستمرارية السير وبرسم إشغال يحقق عائدية جيدة للمدينة وزيادة مواردها وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته.

محافظ طرطوس

صفوان سلمان أبو سعدى