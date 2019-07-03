«إسرائيل» تستعد لتدخل عسكري في حال حدوث أي تصعيد في الخليج!

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن «إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حال حدوث أي تصعيد في منطقة الخليج».

ورأى كاتس على هامش مؤتمر هرتسيليا أن «إيران قد تسيء تقدير الأمور ما يؤدي إلى حدوث مواجهة»، على حد تعبيره.

وشدد أنه «يجب الاستعداد لهذا ومواصلة إسرائيل تعزيز قوتها العسكرية تحسّباً لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد»، بحسب قوله.

وكان كاتس قد ناقش في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات في 1 تموز الجاري «تهديدات إيران النووية»، وذلك على هامش مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. كما ناقش الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، و»الحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران النووية، المتمثلة بتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية». وخلال زيارته لأبو ظبي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤول كبير في الإمارات، وشدد قائلاً «سأواصل العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع بالقوة التي نقودها».