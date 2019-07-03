خسارة أردوغان لانتخابات اسطنبول تُضيّق الخناق عليه

أكد وزير السياحة التركي السابق أرطغرل جوناي أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول مؤشر سيئ بالنسبة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وقال: إنه «الآن في وضع لا يحسد عليه أبداً».

وأضاف جوناي في حديث لقناة الشعب التركية: «بعد هزيمة اسطنبول المدوية لم يعد باليد حيلة بالنسبة لأردوغان الذي بدأ العد التنازلي بالنسبة لحكمه.. حيث بات واضحاً أن حزب العدالة والتنمية خسر شعبيته وثقة الجماهير به ولم يعد بإمكانه إقناع الناس الذين فقدوا أملهم بالمسار السياسي لأردوغان والذي إن لم يفهم معطيات المرحلة القادمة فسوف يسقط لا محالة».

وتلقى أردوغان صفعة انتخابية مدوية الشهر الماضي تمثلت في الهزيمة الكبيرة لمرشح حزبه للمرة الثانية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة.

ولفت جوناي إلى أن «السياسة التركية لم تعد تتحمل أخطاء أردوغان في الداخل والخارج حيث بات محاصراً من جميع الأطراف ولم يعد أمامه أي مجال للمناورة بعد أن انكشفت كل أوراقه» مضيفاً: «لم يعد أردوغان يتحمل أي صوت معارض وما عليه إلا أن يختار بين الرضوخ لمطالب الشعب أو أن يتخلص منه الشعب بأساليبه الديمقراطية».

وكان جوناي عضواً في حزب العدالة والتنمية الحاكم وأصبح وزيراً للسياحة حتى عام 2015 ثم اختلف مع أردوغان وهو الآن ضمن المجموعة التي يتزعمها الرئيس السابق عبد اللـه غول لتشكيل حزب سياسي جديد.

من جهة أخرى أعلن أندريه بوغينسكي المدير العام لشركة «مروحيات روسيا» التابعة لشركة «روستيخ» للصناعات الدفاعية، عن اكتمال تسليم تركيا 3 مروحيات متعددة الأغراض من طراز «Ka-32A11BC».

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن بوغينسكي قوله: إن تسليم المروحيات الثلاث جاء بموجب عقد أبرم بين البلدين عام 2018.

وقال مدير شركة مروحيات روسيا: لقد أكملنا العام الجاري تنفيذ عقد تزويد تركيا بمجموعة من 3 مروحيات «كا-32»، مضيفاً: إن نقاشاً يدور الآن بشأن توريدات محتملة لاحقة.

وأضاف بوغينسكي: إن المروحيات متعددة الأغراض، يمكن استخدامها في مكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ والمشاركة في عمليات البناء.

ولفتت وكالة أنباء الأناضول من جهتها إلى أن المدير العام لشركة «مروحيات روسيا» كان قد صرّح لها مؤخراً بأن بلاده لديها تجربة ناجحة مع تركيا في إنتاج المروحيات، مشيراً إلى أن أجزاء مصنعة في تركيا يتم استخدامها في عملية إنتاج المروحيات الروسية.