برجك اليوم – الخميس 04 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تجرفك الحياة لاتجاهات أفضل وكل ما تحتاجه هو بذل القليل من الجهود لتستفيد من حظوظك، فأنت من الأشخاص الذين إذا وقعوا تحت ضغط فإنه لا يضطرب أو يفقد هدوءه المعتاد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار المشكلة اليوم في كلامك الهجومي وإحساسك بالغيرة وهذا قد يغير علاقاتك مع الأصدقاء، وقد تزعجك خيبة أمل بسبب كذب في أمر صغير ما يجعلك تفكر وتحسب الأسوأ.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تميل للبحث عن روابط أعمق من مجرد العلاقة بل تفكر في تغيير الأساس بلقاءات شيقة وكل ما تسعى إليه في هذه الأيام هو تغيير يدخل السرور والسعادة إلى قلبك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تفكر بأمورك المالية المستقبلية وخاصة التي خططت لها على المدى البعيد، فأنت من المحظوظين هذا الشهر وخاصة لأن طاقتك إيجابية ومواردك المالية جيدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تتخذ قرارات ولكنك تستشير وتقلق من أمور جديدة فالظروف حولك تتحسن، وخيارات الحياة كثيرة أمامك والفرص أكثر وما عليك إلا أن تختار الأفضل للمستقبل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تدخل في نقاشات غير مجدية ولا تفتح صفحات قديمة أو تدخل متاهات الماضي، واهدأ ولا تعاتب فما كسر يمكن إصلاحه لذلك ناقش علاقاتك بهدوء ومن دون توتر وبحب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أيام للأفراح وللسعادة وللزيارات أو السفر أو التجمعات المرحة فالظروف تسعدك، وربما تتعرف على أصدقاء جدد في سفر أو دعوة فأنت تمتلك حالة من الجاذبية والإشراق.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تسحب صلاحيات ما يجعلك تتعاطى بعصبية أو بطريقة متطرفة ولا تقبل الحلول الوسط، وأنا أنصحك بأن تمسك العصا من الوسط لكي تبتعد عن أفخاخ أو مآزق قد تقع فيها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت محب وعطوف وموضع اهتمام من حولك وهاتفك لا يتوقف عن الرنين واليوم للقرارات المصيرية، وقد تستطيع أن ترتب أمورك العملية بعيداً عن المشاكل التي قد تكون حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الناس قد يتكلمون عن إنجازاتك وتسمع تقديراً لجهودك وهذا يسعدك ويحمل لك الاطمئنان، فلا تهمل صداقاتك القديمة بل استشرهم في أمورك وخاصة في مشاريع الأيام القادمة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إذا كنت تود الدخول بالجديد فأقنع من حولك بالحوار ولا تكن حساساً من الرفض، ولا تفرض شروطك فقد تعاني فرض الآخرين لشروطهم فأنت عرضة للديكتاتورية من الآخرين.