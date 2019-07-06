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رحيل الفنان التشكيلي منذر كم نقش

| الوطن

الأحد, 07-07-2019

نعى اتحاد التشكيليين السوريين الفنان منذر كم نقش الذي توفي في مستشفى بمدينة جنيف عن عمر ناهز 84 عاماً.
ويعتبر الراحل من التشكيليين السوريين المجددين في الحركة التشكيلية السورية وصاحب أسلوب مميز في النحت والتصوير حيث ظل مواظباً على العمل الفني ولم ينقطع عنه وكان له معرض استيعادي ضم أعمالاً تنتمي لعدة مراحل من تجربته الفنية الطويلة في شهر أيلول من العام الماضي بالمركز الوطني للفنون البصرية بدمشق.
كم نقش من مواليد دمشق 1935 وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم النحت بجامعة دمشق عام 1968، وحصل على الدبلوم العالي للفن في باريس عام 1976 ليعين بعدها معيداً في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق وكان عضو مجلس إدارة مركز الفنون البصرية وقدم عدة ورشات عمل فيه للفنانين الشباب وأعماله مقتناة في عدة بلدان عربية وأوروبية.

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