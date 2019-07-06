انطلاق منافسات أولمبياد السويداء

انطلقت في صالة الباسل في مدينة المزرعة الرياضية الثلاثاء الفائت منافسات أولمبياد السويداء الأول لمختلف الألعاب الرياضية الذي تقيمه اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي تحضيرا للأولمبياد الوطني الرابع للناشئين وتضمن اليوم الأول للأولمبياد بطولة الريشة الطائرة لفئة 2005-2006 فاز بها أنس شيا تلاه وسيم الحصباني ثم غيث مسعود وللإناث تالا حاطوم أعقبتها كل من مرام النعامة وحنين عامر على التوالي ولمواليد 2007-2008 تيم مسعود ووسيم فلحوط وقيس الهادي وللإناث جيسكا الباروكي تلتها رنيم الحصباني فيما نالت المركز الثالث إيثار الضلي.

رئيس اللجنة الفنية للريشة الطائرة بالسويداء هيثم مسعود أكد أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وأفرزت خامات واعدة وشكلت فرصة للتحضير المثالي للأولمبياد الوطني الذي سيقام الشهر المقبل.

فوز العربي بالكرة الطائرة

فاز فريق العربي بمنافسات بطولة كرة الطائرة للذكور ضمن منافسات أولمبياد السويداء الرياضي الأول وجاء فوز العربي بالبطولة إثر تغلبه على فريقي الثعلة وصلخد بالنتيجة ذاتها بشوطين دون مقابل فيما حل الثعلة ثانياً عقب فوزه على صلخد بالنتيجة ذاتها أيضاً.

عضو اللجنة الفنية لكرة الطائرة بالسويداء رائد عزام أشار إلى أن البطولة شهدت تميزاً لفريق العربي في حين لم يظهر فريق الثعلة بمستواه المعهود.

وأبطال الكاراتيه قالوا كلمتهم

بمشاركة 129 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي والشبيبة والكفر وشهبا وشقا وقنوات وصلخد، أقيمت بطولة أولمبياد السويداء بالكاراتيه، وجاءت النتائج على النحو التالي: الإناث:هديل أبو رسلان بالكاتا الفردي، أريج شروف بوزن تحت 40 كغ، حلا فرج بوزن تحت 45 كغ، ياسمين محمود بوزن تحت 50 كغ، لبنى الحلبي بوزن تحت 55 كغ، نتالي عزام بوزن فوق 55 كغ.

الذكور: الكاتا الفردي خالد أبوعلوان، بوزن تحت 40 كغ شاهين أبودرغم، بوزن تحت 45 كغ أسامة كمال الدين، بوزن تحت 50 كغ سفيان الشاعر، بوزن تحت 55 كغ ريان صيموعة، بوزن تحت 60 كغ أوس ثابت، بوزن تحت 65 كغ وسام أبو محمود، بوزن فوق 65 كغ للاعب مهند عثمان.

عضو اللجنة الفنية عدنان عامر أشار إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً مع الطموح لمستويات أفضل خلال الفترة القادمة كما أفرزت خامات واعدة جديدة بالفئات الأنثوية.