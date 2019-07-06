«الصناعة» تناقش خططها الإنتاجية والاستثمارية للعام 2020

ناقشت وزارة الصناعة خططها الإنتاجية والاستثمارية لمؤسساتها والجهات التابعة لها لعام 2020، وتم الاتفاق على بعض الخطط والطروحات، والبعض الآخر تمت إعادته إلى المؤسسة أو الشركات لتصويبه وفقاً للأولويات.

وفي سياق آخر، وضعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الوزارة بصورة خططها ومشاريعها والصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية في شركاتها العاملة.

وبالأرقام بينت المؤسسة في تقرير لها حجم الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام وقدرها 4,29 مليارات ليرة، لعام 2019، وبلغ الإنفاق الفعلي لبداية الشهر السادس لعام 2019 قيمة 19,64 مليون ليرة، وقد تركز الإنفاق في الشركة الطبية العربية «تاميكو» وبعد المناقشة تم التوجيه بمتابعة الإجراءات بخطوات أسرع لأن المشاريع المنفذة في نهاياتها.

وبين التقرير أن المؤسسة الكيمائية استعرضت الخطة الإنتاجية المقترحة للشركات التابعة لعام 2020، حيث تم اعتماد خطط إنتاجية فقط للشركات التابعة العاملة حالياً ولم توضع خطط إنتاجية للشركات المتوقفة وهي أربع شركات (الورق وزجاج حلب والإطارات وزجاج دمشق)، ولم يتم وضع خطة إنتاجية للشركة العامة للأسمدة لكون عقد الاستثمار من الشركة الروسية دخل حيز التنفيذ منذ 1/4/2019 وحسب بنود العقد لا نشاطاً إنتاجياً من الشركة العامة للأسمدة وتم التوجيه بأخذ رأي وزارة المالية عند مناقشة خطة الشركة.

وذكر التقرير أنه تم اعتماد جميع الكميات والقيم في الخطة الإنتاجية عدا الشركة الطبية العربية تاميكو في فرعها في منطقة باب شرقي، حيث وضعت لها المؤسسة خطة إنتاجية وفقاً للطاقات القائمة المتاحة مع مراعاة واقع التسويق منعا لحدوث هدر في الاستثمارات القائمة إضافة إلى بعض الآلات التي دخلت الإنتاج في عام 2019 وهي خط الشراب الجاف وآلة كبسول.

كما تم التوجيه باعتماد الخطة الإنتاجية للعام السابق 2019 لكل من الشركة الطبية العربية تاميكو والشركة العامة للمنظفات دون تخفيض الطاقات.

أما في المجال الاستثماري فقد بلغ إجمالي الاعتمادات المطلوبة في مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2020 قيمة 6,56 مليارات ليرة، موزعة إلى الاستبدال والتجديد 1,72 مليار ليرة، حصة تاميكو منها 1073 مليون ليرة، وشركة الأحذية 458,24 مليون ليرة، إضافة إلى المشاريع المباشر بها وهي مشروع زجاج الفلوت باعتماد 100 مليون ليرة.

أما المشاريع الجديدة الخاصة بالمؤسسة الكيمائية، فتضم مشروع صهر البازلت حيث خصص اعتماده 27 مليون ليرة، ومشروع لإنتاج البريفورم باعتماد 3500 مليون ليرة.

وتمت الموافقة على الاعتمادات المطلوبة من المؤسسة باستثناء مشروع إنتاج البريفورم حيث تم طلب التنسيق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بخصوصه.