عربي ودولي

أميركا تنسق مع الصين لنزع ترسانة كوريا الديمقراطية

| روسيا اليوم- نوفوستي

الأحد, 07-07-2019

كشفت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع بكين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية رغم الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن.
وكتبت الخارجية الصينية: «في 5 تموز 2019، أجرى نائب وزير خارجية الصين لوه تشاو هوي محادثة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الديمقراطية ستيفن بيغان، تبادل الجانبان خلالها وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تسريع التسوية السياسية».
وأضافت: إن «بيغان أبلغ الجانب الصيني بنتائج الاجتماع الأخير بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في بانمونجوم، وأكد أن واشنطن مستعدة لتكثيف الاتصالات والتنسيق مع الصين لحل المشكلة الكورية».

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