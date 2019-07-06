أميركا تنسق مع الصين لنزع ترسانة كوريا الديمقراطية

كشفت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع بكين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية رغم الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن.

وكتبت الخارجية الصينية: «في 5 تموز 2019، أجرى نائب وزير خارجية الصين لوه تشاو هوي محادثة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الديمقراطية ستيفن بيغان، تبادل الجانبان خلالها وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تسريع التسوية السياسية».

وأضافت: إن «بيغان أبلغ الجانب الصيني بنتائج الاجتماع الأخير بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في بانمونجوم، وأكد أن واشنطن مستعدة لتكثيف الاتصالات والتنسيق مع الصين لحل المشكلة الكورية».