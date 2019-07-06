بعد ثلاث محافظات.. أطول رسالة لدعم الجولان المحتل وأهله تحط في حماة

بعد السويداء ودرعا وحمص، أقيمت أمس، أمام مبنى محافظة حماة، فعالية وطنية بعنوان «يلا سوا» لتوقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان العربي السوري المحتل وأهله الصامدين بوجه الممارسات العدوانية لكيان الاحتلال «الإسرائيلي»، بمشاركة فعاليات رسمية وحزبية وشبابية وأهلية.

الفعالية التي انطلقت من محافظة السويداء تحت عنوان «الجولان عربي سوري وسيبقى»، وبعدها انتقلت إلى درعا ومن ثم حمص، حطت رحالها أمس في حماة، وستجول مختلف المحافظات لجمع نحو 3 ملايين توقيع لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في دمشق، للتعبير عن رفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان المحتل، وللوقوف إلى جانب أهل الجولان المحتل.

وتمت الفعالية بمبادرة من فريق «يلا سوا» الذي يضم 14 سيدة من مختلف المحافظات اللواتي سيجمعن التواقيع على رول طوله 1000 متر وعرضه 150 متراً.

وشدد المشاركون في الفعالية التي أقيمت أمام مبنى محافظة حماة حسب وكالة «سانا» للأنباء، أن الجولان المحتل سيبقى أرضا سورية وسيعود للوطن الأم مهما طال أمد الاحتلال بفضل تضحيات أبنائه ورفضهم للممارسات الصهيونية التي تتنافى مع الحقائق التاريخية والجغرافية وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

ونوهت رئيسة فرع اتحاد الصحفيين في حماة زينت ورده في تصريح نقلته «سانا»، بالمشاركة الواسعة من أبناء المحافظة في الفعالية بهدف التعبير عن حبهم ووفائهم للجولان وللتأكيد على أن هذه الأرض المغتصبة من الوطن راسخة في وجدانهم وهم مصممون على استعادتها وتحريرها من براثن المحتل الإسرائيلي مهما طال الزمن.

من جانبه، أشار رئيس فرع اتحاد الشبيبة في حماة شادي سعادة في تصريح مماثل إلى أن كل الأساليب القمعية والممارسات التعسفية التي يرتكبها المحتل «الإسرائيلي» بحق الجولان وأهله الصامدين لن تجدي نفعا في تغيير الهوية العربية السورية للجولان أو تثني أهله عن الوقوف في وجه هذه الممارسات اللاشرعية واللاأخلاقية وإفشالها.

رئيس اتحاد العمال بالمحافظة مصطفى خليل، بدوره أكد أن الجولان سيظل أرضاً عربية سورية ولابد أن تعود للسيادة السورية بعزيمة السوريين، على حين قال المشرف على الفعالية الرحالة إحسان نصر في تصريح نقلته «سانا»: «إن الفعالية تأتي للتعبير عن الرفض القاطع للشعب السوري لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل وللوقوف خلف الجيش العربي السوري حتى تحرير الأراضي المغتصبة منوها بالإقبال الكبير لأهالي محافظة حماة بمختلف فعالياتها على توقيع رسالة الحب والوفاء والدعم للجولان المحتل».

وذكرت المشاركة بالفريق نسرين حيدر الشعراني أن هدف الفعالية إيصال صوت السوريين واستنكارهم لإعلان الرئيس الأميركي حول الجولان العربي السوري المحتل وبطلانه من كل النواحي والجوانب الأخلاقية والقانونية والدولية، مؤكدة وقوفها مع أبناء وطنها خلف الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ومن يدعمه.