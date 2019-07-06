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مصدر في «النفط» لـ«الوطن»: المخازين جيدة والمشتقات متوافرة

| رامز محفوظ

الأحد, 07-07-2019

كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ«الوطن»، بأن المخازين جيدة، والمشتقات النفطية متوافرة في السوق، ولن يكون هناك أي نقص، مبيناً أن مصفاة بانياس مستمرة بالعمل، ولن تتوقف مع استمرار وصول توريدات جديدة.
ونوه المصدر بأن الكميات التي تنتج من مصفاة بانياس يتم توزيعها حالياً على السوق، ويتم تأمين التوريدات بعدة طرق، مشيراً إلى أن هناك اعتماداً كبيراً على النفط الخام المستورد، إذ إن ما ينتج حالياً وصل لحدود 24 ألف برميل خام، على حين أن الإنتاج قبل الحرب الإرهابية على سورية كان بحدود 360 ألف برميل، مشيراً إلى أن ما ينتج حالياً يغطي 10 بالمئة من حاجة السوق.

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