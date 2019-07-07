كأس جعة يقتل رجلاً في لحظات

أصيب المشاركون وشهود العيان، في مسابقة السرعة بتجرع أكواب البيرة، بصدمة كبيرة لدى سقوط مشارك فيها على الأرض فور تناوله لتراً من الجعة.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار»، أن الحادث وقع في إحدى حانات مدينة تشا إم في تايلاند، عندما شاركت مجموعة من الأصدقاء ورواد الحانة بمسابقة الشرب السريع للجعة.

وبعد بدء طقوس المنافسة بترديد كلمات حماسية للمشاركين، تناول رجل كأسه المملوء بلتر من الجعة وأفرغه في جوفه بالكامل، وسقط على إثر ذلك على وجهه فوق أرض الحانة لافظاً أنفاسه الأخيرة.

وأكد أخصائي المركز المحلي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سومساك لايكابوك، أنه لا يستطيع نسب سبب الموت إلى الكحول فقط، فالوفاة يمكن أن تكون ناتجة عن شرب الجعة على معدة خاوية، أو بسبب معاناة الرجل من أمراض أخرى. وأخذت جثة المتوفي إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة السريعة، التي فاجأت الجميع.