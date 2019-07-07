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إدراج غابات جيلان الإيرانية على لائحة التراث الإنساني العالمي

| وكالات

الإثنين, 08-07-2019

أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة جيلان الإيرانية شهرود أمير انتخابي عن تسجيل الغابات الهيركانية على لائحة مواقع التراث الإنساني العالمي لليونسكو.
وقال: «تم الإعلان عن هذا الموضوع في الاجتماع الأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موضحاً أن الغابات الهيركانية هي بقايا غابات العصر الجيولوجي الثالث وتحظى بأهمية بالغة من حيث المتانة والعراقة التاريخية».
وأشار إلى أن نحو مليوني هكتار من مساحة هذه الغابات يقع في إيران معظمها في المناطق الشمالية وأن تسجيل هذا الموقع الطبيعي على لائحة التراث العالمي يشكل خطوة جيدة في سياق الحفاظ على البيئة والمعالم السياحية الطبيعية بالعالم.

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