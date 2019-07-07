بعد التأجيل.. منتخب سيدات السلة مستمر بالتحضيرات

تسير تحضيرات منتخب السيدات بكرة السلة بشكل جيد بعيداً من أي منغصات قد تعكر صفو المعسكر الذي بدأ قبل عشرة أيام تقريباً في صالة الفيحاء بدمشق، المنتخب يستعد بعد غربة طويلة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة منتخبات (إيران، لبنان، الأردن، سورية) وسوف يتأهل صاحب المركز الأول لنهائيات آسيا المستوى الثاني.

رفع الحمل

ارتأى الجهاز الفني للمنتخب تحت إشراف المدرب هلال الدجاني رفع الحمل التدريبي للمنتخب، بحيث يتمرن عبر فترتين صباحية ومسائية، ويعود سبب ذلك إلى أن جميع فرق السيدات متوقفة عن التحضيرات منذ فترة بسبب انتهاء الدوري، ودخلت الفرق في إجازة صيفية، ما يعني أن اللاعبات بحاجة إلى إعادة تأهيل من الناحية البدنية والتكتيكية، وحصة تدريبية واحدة يومياً لن تفي بالحاجة المطلوبة، لذلك تم تكثيف الجرعات التدريبية حتى يصل مستوى اللاعبات إلى الجاهزية التي يراها مدرب المنتخب مناسبة.

تأجيل

علمت «الوطن» من لسان رئيس اتحاد السلة جلال نقرش أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل موعد البطولة إلى الثاني والعشرين من شهر آب القادم لأسباب فنية خاصة به، وأكد النقرش في معرض حديثه أن قرار التأجيل جاء لمصلحة منتخبنا، وهي فرصة مناسبة للجهاز الفني حتى يقوم بإعداد المنتخب كما يجب من دون أي منغصات تتعلق بضيق الوقت، وأضاف النقرش: نحن حريصون على تأمين كل ما يلزم المنتخب في هذه البطولة بهدف أن يخرج بنتائج جيدة توازي طموحنا.

استمرارية

مدرب المنتخب هلال الدجاني أكد أن المنتخب مستمر في تحضيراته، ولا يوجد أي نية للتوقف بعد قرار تأجيل موعد البطولة، وأضاف بقوله: سنستغل هذه الفترة التي تفصلنا عن انطلاقة البطولة في إعداد المنتخب بالطريقة المثلى التي تتناسب مع قوة المنتخبات المشاركة، وهناك بعض الأخطاء في أداء المنتخب سنقوم على تصحيحها وتلافيها، وسيكون المنتخب جاهزاً بشكل لائق، وتابع يقول: لا يوجد لدينا نية بالفترة الحالية بالاستغناء عن أي لاعبة، لأننا بعد قرار التأجيل سنمنح جميع اللاعبات فرصة أكبر لتأكيد جدارتهن في تمثيل المنتخب من عدمه، بعدما كنا سنستغني نظراً لضيق الوقت عن ست لاعبات في المرحلة الأولى من المعسكر.

تدعيم

ارتأى اتحاد السلة تكليف مدرب سيدات نادي تشرين الكابتن سومر خوري بمهمة مساعد ثان للمنتخب، ويعتبر المدرب خوري من المدربين المتميزين الذين كانت لهم تجارب تدريبية ناجحة، كانآخرها تأهل سيدات تشرين للدرجة الأولى، وسيكون لحضوره ضمن الكادر التدريبي فائدة فنية جيدة.

مباريات ودية

يسعى اتحاد كرة السلة إلى تأمين كل الأجواء التحضيرية المناسبة للمنتخب، ويجري حالياً العديد من الاتصالات من أندية لبنانية من أجل إقامة مباريات ودية، لكون الأندية اللبنانية تتمتع بمستوى فني عال، ولديها ضمن صفوفها لاعبات أجنبيات من طراز السوبر ستار، واللعب معها سيحقق الفائدة الفنية، وسيعرف الجهاز الفني مدى مستوى الجاهزية التي وصل إليها بالمنتخب، لكن حتى كتابة هذه السطور لم يصل اتحاد السلة إلى أي نتيجة على أن تتضح أي بارقة أمل خلال اليومين القادمين.