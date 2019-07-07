رياضة

رافع خليل في هولندا!

| مأمون جبيلي

الإثنين, 08-07-2019

انتهت مدة النوم في العسل للمدرب رافع خليل مع الوثبة وغادر في جواب نهائي بعد انتهاء عقده مع الفريق الحمصي وبات مؤكداً أن الوثبة سيكون بقيادة مدرب جديد بدورة تشرين أواخر الشهر الجاري وأيضاً في مباراة السوبر التي ستجمعه مع بطل الدوري الجيش يوم الجمعة 16 آب قبل أسبوع من انطلاقة الدوري، وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة جداً من إدارة الوثبة أن الإدارة تدرس بدقة اختيار البديل لرافع خليل والأسماء المطروحة هي أربعة مدربين بارزين «ضرار رداوي وأنس مخلوف وأحمد عزام وهيثم جطل» رغم أن الأخير غادر إلى البحرين وهناك أنباء عن تعاقده مع ناد فيها! وفي معلومات خاصة لـ«الوطن» أيضاً نقلها مدرب الوثبة ليلة وداعه لفريقه وبعد تكريمه من ناديه في أحد مطاعم حمص نقل قراره بالسفر إلى هولندا والبقاء إلى جانب ابنه البكر غيث من دون أن يستبعد إمكانية التدريب هناك وهو سيحمل معه شهادته التدريبية وبالفعل فقد غادر خليل عصر أمس عبر مطار دمشق نافياً الأحاديث التي ذكرت عن اقتراب انتقاله للتدريب مع القوة الجوية العراقي الذي سبق أن احترف معه مدربنا قبل سنوات بصفة مساعد لحسام السيد وكان يتقاضى حينها نحو عشرة آلاف دولار والأمر الذي يدعو للاستغراب أن راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه مع الوثبة لم يتجاوز 360 ألف ليرة وعن ذلك ختم الكابتن رافع: مع نادينا الغالي فإن آخر ما أفكر به هو المال لأن الوثبة عشقي وبيتي الثاني في رحلتي مع الكرة لاعباً ومدرباً ويكفيني فخراً مساهمتي ونجاحي في رد الجميل له ولإدارته وجمهوره بتحقيق لقب بطولة كأس الجمهورية لأول مرة في تاريخه وأنا سأبقى وفياً للنادي، متمنيا كل الخير والتوفيق لمن سيقود الفريق من بعدي وأنا أغادر وقلبي مطمئن على أوضاع الفريق وثقتي بقدراته على متابعة مشوار الانتصارات في المواسم المقبلة!

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