شؤون محلية

30 مخبزاً حكومياً يبيع يومياً بـ17 مليون ل.س … الرفاعي لـ«الوطن»: 130 مخبزاً خاصاً في العمل و90 مخبزاً خارج الخدمة

| جلنار العلي

الإثنين, 08-07-2019

كشف مدير فرع الشركة العامة للمخابز في ريف دمشق مؤيد الرفاعي تخديم نحو 90 بالمئة من مناطق الريف بأفران سواء عامة أم خاصة، مبيناً أن عدد المخابز الاحتياطية وصل إلى 30 مخبزاً، 11 منهم يعمل بنظام الإدارة، و19 مخبزاً يعمل بنظام الإشراف، ومن بينها مخبز متنقل، لافتاً إلى أن عدد المخابز الخاصة تناقص خلال فترة الأزمة إلى 130 مخبزاً بعد أن كان 220 مخبزاً.
وأشار الرفاعي في حديثه لـ«الوطن» إلى وجود 8 مخابز احتياطية خارج الخدمة في الريف، 5 منها في المليحة ومخبز في حرستا واثنين في داريا ودوما، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة ستكون تأهيل خط في مخابز المليحة، متوقعاً أن يتم العمل به خلال فترة شهرين، كذلك الأمر لمخبز دوما، منوهاً بوجود دراسات لتأهيل مخبز داريا وحرستا بالتتابع، مشيراً إلى عدم وجود مدة معينة للإنجاز نظراً إلى أن الموضوع يحتاج إلى العديد من الإجراءات، لافتاً إلى أن جمعية خيرية سوف تتنازل عن مخبز تابع لها في بلدة حفير الفوقا لمصلحة الشركة العامة للمخابز خلال الشهر الحالي.
وبيّن الرفاعي أن الطاقة الإنتاجية للمخابز العامة في ريف دمشق تقدر بـ370 طناً من الدقيق، أي حوالي 342 ألف ربطة خبز (بنحو 17 مليون ليرة)، بما يعني أن السكان يستهلكون حوالي 2.4 مليون رغيف خبز يومياً، مشيراً إلى قلة الاستهلاك مع قدوم فصل الصيف والسفر خارج المحافظة، ما أدى إلى تخفيف الازدحام والاختناقات على الأفران.
وأشار الرفاعي إلى فصل مخبز جرمانا إلى مخبزين: الأول بخط إنتاج واحد يعمل بنظام الإدارة ليغذي جرمانا والقرى المجاورة والأكشاك التابعة لها والمعتمدين، أما المخبز الثاني فإنه يعمل بنظام الإشراف للبيع المباشر للمواطنين ويضم خطي إنتاج، خطاً منهما يعمل على مدار الساعة، والخط الثاني سيتم تفعيله مع بداية الأسبوع القادم بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طناً في اليوم، لحل مشكلات الازدحام.
وأعاد الرفاعي سوء نوعية الخبز في المخابز المتنقلة لكونها مخابز طوارئ للمناطق المحررة والمناطق التي يصعب تأمينها بمادة الخبز عن طريق المخابز الثابتة والأكشاك، وتكون عبارة عن عربة أو عربتين تعمل بعوامل جوية صعبة سواء في الصيف الحار أو في الشتاء حيث يحتاج الخبز إلى كميات مضافة من الخميرة لاختمار العجين، لذا تكون نوعية الخبز سيئة، مشيراً إلى وجود مخبز متنقل واحد في الريف يعمل في دوما طاقته الإنتاج 6 أطنان يومياً.
وأشار إلى أن سعر ربطة الخبز في الأكشاك المعتمدة تم تحديدها بـ60 ليرة، بزيادة 10 ليرات عن السعر في الأفران، وذلك لأجور النقل وعمولة الأكشاك، مؤكداً أنه في الأكشاك المعتمدة في ريف دمشق تباع ربطة الخبز بالسعر المحدد من دون أي زيادة ولم يتم ضبط أي مخالفة.
وعن تجربة العدادات الآلية أشار إلى أنه تم تطبيقها في مخبز تشرين في سبينة ومخابز التل وجيرود ويبرود والنبك، لافتاً إلى أنها خففت من جهد العامل، وتم توفير عاملين في كل خط.

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