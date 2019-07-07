تخصيص 6 آلاف مسكن حتى نهاية العام الحالي و40 ألفاً حتى 2024 … مصادر حكومية لـ«الوطن»: لا تلاعب في دور المكتتبين.. والشراء أو التنازل عن رقم اكتتاب متاح ضمن القانون

كشفت مصادر حكومية لـ«صحيفة الوطن» أن المؤسسة العامة للإسكان خصصت أكثر من 13 ألف مسكن خلال العامين الماضيين موزعة على 6 محافظات تشمل (ريف دمشق- حلب- حمص- اللاذقية- طرطوس- السويداء) ولجميع فئات المشاريع (شبابي- عمالي- الادخار السكني- السكن البديل لـشاغلي المخالفات.

وعن هذا الموضوع أكدت مصادر رسمية في وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ«الوطن» التزام المؤسسة بوعودها تجاه المكتتبين على مدار العام، علماً أن المؤسسة خصصت 7011 مسكناً «بالكامل» خلال العام الماضي، كما التزمت بتخصيص 6055 مسكناً خلال 2017، معتبرة أن عدد المساكن المخصصة يختلف من عام إلى آخر حسب الظروف وتقلب سعر الصرف.

وكشفت المصادر عن تخصيص نحو 6 آلاف مسكناً حتى نهاية العام، ليصل عدد المساكن المخصصة خلال 3 سنوات إلى أكثر من 19 ألف مسكن، مؤكدة تخصيص جميع المساكن الموضوعة بالخطة بشكل كامل وبنسبة 100 بالمئة حتى نهاية العام في الـ6 محافظات المذكورة، مع السعي إلى زيادة عدد المساكن المخصصة خلال العام القادم والذي قد يتجاوز الـ7 آلاف مسكن وحتى 8 آلاف في العام، مع الالتزام الكامل أمام الحكومة بتسليم جميع الالتزامات للمواطنين.

وبينت المصادر أنه يتم العمل ضمن خطة تأمين وتخصيص 60 ألف مسكن خلال 7 سنوات، علماً أنه تم العمل بالخطة منذ 3 سنوات، مضيفة أنه من المتوقع انتهاء عملية التخصيص خلال عام 2023-2024، علماً أنه أن المساكن المتبقية المقرر تخصيصها تتجاوز الـ40 ألف مسكن تنجز وتسلم للمواطنين خلال السنوات الأربع القادمة وذلك ضمن التزام المؤسسة مع المواطنين، وخاصة أنه تم وضع خطة لكل فرع في محافظات القطر مع بحث الإمكانات والشركات المنفذة، مع السعي إلى التوسع في المنافذ المخصصة، كما يستفيد من الـ40 ألف مسكن أكثر من 200 ألف مواطن إذا افترضنا أن وسطي العائلة (4-5 أفراد).

ونفت المصادر حدوث أي تلاعب في عملية الدور، مبينة أن التخصيص يكون حسب دور المواطن ورقم الاكتتاب، وخاصة أن هذا الأمر مدقق ومراقب وهناك لجان مشكلة كما هناك إشراف ومتابعة، موضحة أنه بإمكان أي مواطن بيع رقم الاكتتاب لمواطن آخر، ولاسيما أن القانون أتاح له التنازل عن رقم اكتتابه لشخص آخر بموجب اتفاق فيما بينهم، بحيث قد لا يتوافر لدى المواطن الإمكانات لاستمرار تأمين سعر المنزل فيقوم بالتنازل عنه، لكن الوزارة والمؤسسة تتعامل مع المواطن صاحب الاكتتاب الجديد وتقيده بالشروط والالتزامات والمبالغ المطلوبة منه لقاء تخصيصه بالمسكن.

وبينت المصادر أنه بنهاية الشهر هناك قرعة للمساكن المكتتبة على مشروع الادخار من أجل السكن (الذي أعلنت عنه المؤسسة) بعدد شقق إجمالي يبلغ 12200 شقة موزعة على 8 محافظات هي ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، السويداء، القنيطرة، درعا، مضيفاً إن هذه المساكن جديدة تتراوح مساحتها بين 40 لـ60 متراً بكلفة تقريبية تقدر بـ7.5 ملايين. ‏