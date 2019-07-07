بغداد: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد أي دولة من دول الجوار

شدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه أمس المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، على ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في سورية. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، دعا صالح إلى «إنهاء معاناة الأشقاء السوريين، ومساعدتهم على مواجهة الإرهاب».

على صعيد مواز، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، للمبعوث الأميركي أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة. وفي بيان لوزارة الدفاع العراقية أكد الشمري، أن «العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار، ولا يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف الموجودين في المنطقة».

بدوره زعم المبعوث الأميركي بأن بلاده، تحترم «سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه».