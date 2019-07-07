دواعش يتسللون بمساعدة أنقرة من سورية والعراق إلى ليبيا

بعد الإعلان مؤخراً عن وصول مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي قادمة من سورية والعراق إلى ليبيا بتسهيل من النظام التركي، نشر التنظيم على مواقعه الدعائية تسجيل فيديو مدته 5 دقائق، يظهر منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، يصوّر عشرات المسلحين والسيارات المدججة بالسلاح، يبايعون متزعم التنظيم الإرهابي «أبو بكر البغدادي»، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم».

وجاء الفيديو بعد صدور تقارير في وقت سابق تفيد بتسلل الإرهابيين من محافظة إدلب إلى ليبيا، بمساعدة النظام التركي، في ظل غياب السلطة في ليبيا، والصراع المسلح بين حكومة الوفاق، وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على مدينة طرابلس.