برجك اليوم
برجك اليوم – الاثنين 08 تموز 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
تخلَّ عن التحكم قليلاً في مصيرك ومصير من حولك وحمل الآخرين قليلاً من همومك، وابتعد عن شعورك أن لا أحد غيرك قادر على القيام بالأمور بالطريقة التي تريدها.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
مزاجك السيئ قد يجعلك قليل المبادرات ومشغول بأمور صغيرة كالعمل الكثير، وربما تنغمس في أمورك المهنية ناسياً نفسك لخدمة الناس وإنهاء أعمالك الضرورية.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
أنت تعبر عن نفسك وقد تكون نجم الاجتماعات بحديثك ونقاشك وحلك لبعض المشاكل الطارئة، بصورة سريعة ما يجذب إليك الأنظار ويجعلك تفوز بكل المنافسات والتحديات.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
تعمل كحمامة سلام لتوفيق الناس حولك وقد تدخل تفاصيل الأشخاص ذوي مشاكل، يتكلمون أمامك عن ضيقهم ويأخذون رأيك وتحاول حل مشاكلهم وتسمع من كل الأطراف.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
أنا أعرف أنك دبلوماسي ولست ميالاً للشجارات فحاول أن تكون هذا الشخص هذا الشهر، فالكرة في ملعبك للتواصل ولمحاولة التغيير ولتحيط من تحب بالرعاية والاهتمام.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
تواجه هذه الفترة دفع مستحقات مالية تهز استقرارك المادي فلا تنزعج ولا تسرف، فالأمور ستتحسن لترضي جميع الأطراف وقد تفكر بسفر أو مشاريع بيع.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
أنت تفكر بآليات مختلفة وترى التعدد في الحلول لاختيار الأفضل والأسهل، وهذا يمنحك الطاقة والثقة بالنفس ولاحظ أنك تستيقظ مبكراً وتنام متأخراً.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
راجع حساباتك وأعدها مراراً واسأل أصحاب الخبرة فالأيام علمتك ألا تتورط، في الجديد إلا إذا كنت متأكداً منه فقد تعاني موقفاً يجعلك حساساً أو حزيناً.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
الحقيقة أنك نجم ساطع في سماء أصدقائك ومن يحيط بك والأمور حولك تسير سيراً حسناً، وأنت ترفع رصيدك لدى المحيط والأجواء مشجعة وتمتلك تفاؤلاً يسعدك ويحَملك طاقة ايجابية.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
ابتعد عن التصلب ولا تحمل المحيطين بك مسؤولية أخطائك ولا تركز فقط على السلبيات، ولا تدع مزاجك العكر أحياناً يؤثر في تعاملك لأنك ستنتصر لو كنت هادئاً.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
أنت تبتعد عن الردود العصبية لتتخلص من أي صعوبات يضعها في وجهك من حولك، فأنت تملك إستراتيجية دفاعية ترتب على أساسها عملك ومساحة كبيرة للتحكم بحرية.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنت تعرف أنك تستطيع استرداد كل ما منحته للآخرين فامنح المحبة تتلقها، واغتنم الفرص للقاءات عائلية أو شخصية لأنك تحل مشاكل معلقة واليوم للصداقات.