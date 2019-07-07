برجك اليوم – الاثنين 08 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تخلَّ عن التحكم قليلاً في مصيرك ومصير من حولك وحمل الآخرين قليلاً من همومك، وابتعد عن شعورك أن لا أحد غيرك قادر على القيام بالأمور بالطريقة التي تريدها.