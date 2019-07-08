غوغل تطرح «الحل الذكي»

طرحت شركة «غوغل» حلاً وصفته تقارير صحفية بـ«الذكي»، لمشكلة تؤرق الكثير من متصفحي الإنترنت في العالم.

ويتمثل هذا الحل في إمكانية إيقاف أصوات الموسيقا أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح «غوغل كروم».

وأضافت «غوغل» لمتصفحها «غوغل كروم»، زراً جديداً على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقا التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.

ورغم أن ذلك الزر وتلك التقنية الذكية لا تزال متاحة فقط على نسخ «البيتا» عبر متصفح «غوغل كروم» ومتصفح «كناري»، إلا أنها وعدت بطرحها قريباً لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم.

كما ستسمح تلك التقنية بتشغيل مختلف أنواع الفيديوهات والموسيقا، خلال تصفحك للإنترنت، أي إنها ستوفر عليك عبء فتح علامة تبويب جديدة لفتح «يوتيوب» مثلاً أو تشغيل أي من مواقع الموسيقا الشهيرة.