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بعد بلوغها 118 عاماً تمتلك منزلاً

| وكالات

الثلاثاء, 09-07-2019

تلقت عميدة سن البوليفيين خوليا فلوريس كولكيه التي تنتمي إلى شعب كيتشوا، بمناسبة بلوغها 118 عاماً، هدية من السلطات البوليفية هي عبارة عن أول منزل تملكه شخصياً.
وتسلمت «ماما خوليا» كما تسمى في بلدة ساكابا في وديان كوتشامامبا في وسط البلاد حيث تقيم، المنزل البالغة مساحته 51 متراً مربعاً. وقد كلف 15500 دولار في إطار برنامج رسمي للمساعدة على الإسكان موجه لأصحاب الدخل المتدني.
وقد تلقت السيدة المسنة التي تتمتع بكامل قواها الذهنية وبصحة جيدة آلة «تشارانغو» الوترية المعروفة في جبال الأنديس من قبل الرئيس البوليفي إيفو موراليس. وهي لم تعد قادرة على عزف الموسيقا لكنها تستمع إليها. وقال رئيس البلاد أمام أقارب السيدة المسنة إن خوليا «رمز للعائلة البوليفية».
وكانت خوليا التي تتكلم لغة كيتشوا، تقيم في السابق عند أقارب لها في منزل مصنوع من التربة.

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