مشروب يقي من السرطان والسكري!

كشفت مجموعة من العلماء الإسبان من جامعة غرناطة وجامعة مدريد، بعد إجرائهم عدة دراسات، عن المشروب الذي يقي من الإصابة بالسرطان والسكري.

وقام الباحثون بتحليل 14 دراسة علمية تناولت تأثير دراسة تأثير الحليب على الوقاية من الأمراض المختلفة، حيث وجدوا أن الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان (الحليب ومشتقاته) قليلة الدسم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمثانة.

كما أن الحليب ومشتقاته يساعد أيضاً على تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويقللون خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

كبار السن الذين يتناولون الحليب ومشتقاته أقل عرضة للإصابة بمرض «ضمور اللحم».

كما أوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يتناولون مشتقات الحليب تقلصت احتمالية إصابتهم بمرض «ضمور اللحم».

ومن الجدير ذكره أن كبار السن الذين يتناولون منتجات الألبان، في كثير من الأحيان لا يواجهون كسراً في فقرات العمود الفقري، وفي نفس الوقت لم يؤثر تناول الألبان ومشتقاتها على الإصابات الشائعة بكسر الفخذ عند كبار السن.