دول أوروبية تمارس إجراءات أحادية الجانب … مرجانة لـ«الوطن»: نسعى لتسهيل معاملات المغتربين

كشف رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة أن هناك سعياً مع وزارة الخارجية لتقليل المدد الخاصة بالوكالات التي تحتاج إلى موافقات أمنية وتقليصها للحد الأدنى، معتبراً أنه من الواجب التدقيق في صحتها حفاظاً على حقوق المغتربين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف مرجانة: من حق المغتربين علينا أن ننجز أعمالهم كما أنه في الوقت ذاته يجب الحفاظ على ملكيتهم.

وفيما يتعلق بالسفارات والقنصليات السورية أكد مرجانة أن سورية معرضة لإجراءات أحادية الجانب منها تخويل وزارة الخارجية السورية أن يكون عندها مكتب فقط في بلاد الاغتراب حتى أن عدد الموظفين الموجودين فيه محدد، ضارباً مثلاً في العاصمة الألمانية برلين يوجد فقط ثلاثة موظفين سوريين معتمدين وكذلك الحال في فرنسا وإيطاليا وغيرها من بعض الدول.