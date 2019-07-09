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الهواء الملوث يقصر عمر الأطفال

| وكالات

الأربعاء, 10-07-2019

أجريت دراسة بريطانية جديدة أكدت أن استنشاق الهواء الملوث يؤثر في حياة الأطفال بقوة، ويمكن أن يقصر حياتهم لحوالي 7 أشهر.
وأشارت الدراسة إلى سببين رئيسين في ضعف الصحة الناجم عن تلوث الهواء في المدن المكتظة، وهما ثاني أكسيد النيتروجين وجسيمات الهواء، (مزيج من الجزيئات الصغيرة للغاية وقطرات سائلة معلقة في الهواء)، وتأثيرهما على معدلات الوفيات.
ووجد الباحثون من جامعة كينغز كوليدج لندن، أن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، ولدت في عام 2011، قد تموت في وقت أبكر بين شهرين إلى 7 أشهر بناء على تركيزات التلوث المتوقعة للمدينة.

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