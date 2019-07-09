أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الطلاق في مصر في 2018 مقارنة بـ2017، وكان أعلاها في العاصمة القاهرة، وأقلها في محافظتي أسيوط والمنيا.

وجاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، «بلغ عدد شهادات الطلاق 211 ألفاً و554 عام 2018 مقابل 198 ألفاً و269 شهادة عام 2017 بزيادة 6.7 بالمئة».

وبلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2018 مقابل 2.1 في الألف عام 2017، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 2.9 في الألف مقابل 1.7 في الألف في الريف.

كما بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 في الألف في محافظة القاهرة، على حين بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف في محافظتي أسيوط والمنيا.

وقال البيان: «بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفاً و315 عقداً عام 2018 مقـابل 912 ألفاً و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8 بالمئة».

وفي أيلول عام 2018 أطلق الأزهر الشريف في مصر، حملة بعنوان «وعاشروهن بالمعروف» للحد من نسب الطلاق في البلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولى بعنوان «لمّ الشمل»، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة في البلاد.