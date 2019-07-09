تطور آخر بشأن صفقة نيمار … النادي يهدد واللاعب يستعد للسفر إلى برشلونة

توعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه نيمار دا سيلفا، بفرض عقوبات عليه، بسبب عدم حضوره التدريبات مع اللاعبين، تحضيراً للموسم الجديد.

وأصدر النادي الفرنسي بياناً رسمياً قال فيه: «تم استدعاء نيمار لبدء الفترة التحضيرية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما من دون الحصول على إذن مسبق من النادي».

وأضاف: «يشجب النادي هذا التصرف، وسيتخذ جميع الإجراءات المناسبة تجاه اللاعب».

بينما كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن نيمار دا سيلفا، يستعد للسفر إلى مدينة برشلونة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه يستهدف تسريع عملية انتقاله للفريق الكتالوني، والبحث عن منزل للإقامة فيه.

وأوضحت الصحيفة أن عملية عودة نيمار لصفوف برشلونة، معقدة للغاية، لافتة إلى أنها تحتاج إلى وجود تفاهم بين برشلونة وسان جيرمان، وخاصة أن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.

فيما ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نيمار لم يظهر داخل أروقة النادي الفرنسي، بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل الودية قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا.

وكان لاعب السامبا أصيب في كاحل القدم، وأعلن باريس سان جيرمان في بداية شهر حزيران الماضي عن غيابه لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأثار نيمار الجدل مؤخراً حول مستقبله، وأفادت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب يريد العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، ويرفض الاستمرار ضمن صفوف سان جيرمان.

ويذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة، في صيف 2017، بعدما قرر النادي الباريسي، دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.