رياضة

خالد المبيض يوقع لتشرين

| اللاذقية– محسن عمران

الأربعاء, 10-07-2019

صفقة مهمة قامت بها إدارة نادي تشرين أفرحت جمهورها بالتعاقد مع لاعب الوحدة والمنتخب الأول خالد مبيض وضمه إلى صفوف فريقها وهي الثالثة التي تجريها بعد التعاقد مع المدرب ماهر بحري والحارس أحمد مدنية.
وسبق للمبيض أن لعب مع القوة الجوية العراقي والطليعة قبل أن يذهب للوحدة ويعتبر مكسباً كبيراً لكرة تشرين.
بينما تستمر المفاوضات مع عدد من اللاعبين ومنهم باسل مصطفى ومصطفى الشيخ يوسف ولم يكتب النجاح للمفاوضات مع لاعبين اثنين من مدينة حماة، على حين وقع نعيم غزال لموسمين.
وبخصوص ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبة أحد الأندية بضم اللاعب محمد مرمور الحاضر مع المنتخب الوطني المشارك في دورة جواهر لال نهرو في الهند فقد أكدت إدارة النادي أن المرمور ليس للبيع وهو لن يلعب في سورية إلا مع تشرين كما أكد المرمور أن الأولوية تبقى دائماً للبحارة.
من جهة أخرى سيغيب اللاعب كامل حميشة عن الملاعب لمدة شهر بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني قبل سفره إلى دمشق واضطر لوضعها في الجبس وشكر الحميشة رئيس اتحاد الكرة فادي دباس لمتابعته لحالته بشكل دائم كما شكر المدرب فجر إبراهيم ومعالجي المنتخب وزملاءه اللاعبين وإدارة ناديه وجمهور تشرين للاطمئنان عليه.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 10-07-2019

مغامرة السناجب أمام أنياب التيرانغا والنسور وعوا الدرس … نسور قرطاج يكملون عقد الثمانية

الأربعاء, 10-07-2019

في دوري المحترفين.. سلة الوسط تكملة عدد

الأربعاء, 10-07-2019

الكرامة في مشتى الحلو!

الأربعاء, 10-07-2019

أهمية الإعداد النفسي للرياضيين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock