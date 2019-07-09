خالد المبيض يوقع لتشرين

صفقة مهمة قامت بها إدارة نادي تشرين أفرحت جمهورها بالتعاقد مع لاعب الوحدة والمنتخب الأول خالد مبيض وضمه إلى صفوف فريقها وهي الثالثة التي تجريها بعد التعاقد مع المدرب ماهر بحري والحارس أحمد مدنية.

وسبق للمبيض أن لعب مع القوة الجوية العراقي والطليعة قبل أن يذهب للوحدة ويعتبر مكسباً كبيراً لكرة تشرين.

بينما تستمر المفاوضات مع عدد من اللاعبين ومنهم باسل مصطفى ومصطفى الشيخ يوسف ولم يكتب النجاح للمفاوضات مع لاعبين اثنين من مدينة حماة، على حين وقع نعيم غزال لموسمين.

وبخصوص ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبة أحد الأندية بضم اللاعب محمد مرمور الحاضر مع المنتخب الوطني المشارك في دورة جواهر لال نهرو في الهند فقد أكدت إدارة النادي أن المرمور ليس للبيع وهو لن يلعب في سورية إلا مع تشرين كما أكد المرمور أن الأولوية تبقى دائماً للبحارة.

من جهة أخرى سيغيب اللاعب كامل حميشة عن الملاعب لمدة شهر بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني قبل سفره إلى دمشق واضطر لوضعها في الجبس وشكر الحميشة رئيس اتحاد الكرة فادي دباس لمتابعته لحالته بشكل دائم كما شكر المدرب فجر إبراهيم ومعالجي المنتخب وزملاءه اللاعبين وإدارة ناديه وجمهور تشرين للاطمئنان عليه.