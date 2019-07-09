الكرامة في مشتى الحلو!

نقل المدرب عامر حموية تطميناته لجماهير فريقه الكرامة بقدرة الفريق الأزرق على تحقيق نتائج مرضية في منافسات الدوري المقبل وأضاف خلال حديثه الخاص لـ«الوطن»: لا خوف على فريقي ولكن أطالب جماهيرنا بالصبر والتروي خاصة في موضوع التعاقدات الجديدة وتقدير الظروف المالية للنادي كاشفاً بهذا الخصوص أن إدارة ناديه لن تقبل أبداً ابتعاد الكرامة عن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الممتاز القادم لكنني ومع ذلك سأسعى جاهداً لتخطي هذا الطموح والمطلب والتقدم أكثر وأكثر نحو مراكز المقدمة لكنه ليس من المعقول أن تتم مطالبتي اليوم بنقل الفريق من المركز الثامن إلى لقب بطولة الدوري مباشرة، هذا الأمر ليس وارداً هذه المرحلة بالتأكيد رغم كل المساعي والجهود التي نبذلها لإعادة هيبة الفريق تدريجياً بعد أن وفقنا في إبعاده عن شبح الهبوط الموسم الماضي وتقدمنا بالفريق بعض الخطوات نحو مكان دافئ على سلم الترتيب!

وأعلن الحموية أن مرحلة إعداد فريقه الجدية للدوري ستبدأ فعلياً بعد أسبوع من اليوم من خلال التوجه إلى مشتى الحلو لإقامة معسكر تدريبي بمشاركة 23 لاعباً لن يكون بينهم هذه المرة مهاجم الفريق وهدافه نصوح نكدلي الذي سيلعب الموسم المقبل مع ناد قطري ووقع له قبل أيام، وبالتأكيد فإن جهودنا منصبة الآن لتعويض الفراغ الذي سيتركه النكدلي، وبهذا الخصوص سنختبر بعض اللاعبين ومنهم لاعب كرماوي كان قد احترف في ألمانيا لسنوات ووصل إلى حمص قبل أيام، كما أنني سأعمل على منح ثقتي لستة لاعبين متميزين جدد تم ترفيعهم من فريق الشباب وهم سيمنحون الفرصة بعد أن أثبتوا علو كعبهم مع شباب الكرامة في الموسم الماضي!

ولم يعطِ الحموية في ختام حديثه أي تأكيدات حول مشاركة الكرامة في دورة تشرين الودية التي تقام سنويا في اللاذقية وحدد يوم 20 آب المقبل موعداً لانطلاقتها لافتاً إلى أن برنامج المشاركات والمباريات الودية لفريقه لم يحدد بعد بانتظار قادمات الأيام القريبة.