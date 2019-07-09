بعد الصين.. إيران تعرض مترو دمشق … مشاركة سورية في الجمعية الإقليمية للسكك الحديدية في العقبة

كشف المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي عن تركز الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مدينة العقبة في الأردن للجمعية الإقليمية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط بمشاركة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دراسة الإنجازات التي حققتها كل شبكة من شبكات السكك الحديدية في الشرق الأوسط. على موضوع التشابكات المالية بين هذه الشبكات، والعقبات التي تعترض تسديد الدول الأعضاء لاشتراكاتها في هذه الجمعية، إضافة إلى وضع إستراتيجية للتأهيل والتدريب بين أعضاء شبكات السكك الحديدية.

وأشار المدير العام أنه عقد اجتماع مهم بين الجانبين السوري والإيراني الذي شارك في هذا الاجتماع بوفد مهم وكبير على رأسه معاون وزير النقل الإيراني، حيث أبدى الجانب الإيراني استعداده لإجراء عمليات الصيانة لشبكات الخطوط الحديدية السورية وتأمين المواد المحركة والمتحركة وإجراء التدريب للكوادر الفنية السورية في إيران أو من خلال إيفاد خبراء للتدريب في سورية، إضافة إلى طلبهم إضبارة مشروع نقل الضواحي لدراسة إمكانية تمويله واستثمار هذا المشروع.

ولفت إلى أنه وخلال الاجتماع تم الحديث عن دور وزارة النقل في تطوير وإعادة إحياء السكك الحديدية والآثار الكارثية التي تعرضت لها من جراء التخريب الممنهج الذي قامت به الجماعات الإرهابية المسلحة والسرقات التي تعرضت لها المستودعات والخطوط على امتداد الأرض السورية، عدا عن توقف القطارات عن العمل وتعرضها للهجوم المباشر بهدف قطع شرايين التواصل ومنع وصول المستلزمات المعيشية والتموينية للمواطنين.

كما تناول علي في حديثه العقوبات القسرية أحادية الجانب التي تطول قطاع النقل السككي وحرمان سورية من أي قطعة غيار أو صيانة للمحطات والعربات والقاطرات وغيرها. والتضحيات التي قدمتها سورية لحماية السكك الحديدية والحفاظ على عراقة وتاريخية الخط الحجازي وإعادة تأهيل الكثير من الخطوط وأهمها خط دمشق الربوة الزبداني.

وخلال الاتصال مع مدير عام الخط الحجازي شب حريق في محيط محطة الحجاز في وسط دمشق وبين علي أن سبب الحريق يمكن أن يكون سيجارة رماها أحد المارة في محيط المحطة أدت إلى احتراق الأعشاب اليابسة ولم تؤد إلى أي أضرار مادية أو بشرية، وتم إطفاء الحريق مباشرة.