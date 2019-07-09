شؤون محلية

تكلفة مشروع ربط الشيخ بدر بالقدموس 827 مليون ليرة

الأربعاء, 10-07-2019

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /3165/ تاريخ 10/6/2019 تحت عنوان: «مشروع ربط الشيخ بدر بالقدموس ينتظر التمويل» فإننا نبين ما يلي:
إن المشروع المذكور هو الطريق العرضاني المباشر والمختصر الذي يربط منطقة الشيخ بدر بمنطقة القدموس عبر موقع جسر الحاج حسن.
وهذا المشروع كان وما زال موضوع العديد من المطالبات الشعبية والفعاليات في المجتمع المحلي للمنطقتين نظراً لأهميته الخدمية والتنموية وتنشيط الحركة السياحية والزراعية للمنطقة ولكن ضعف الاعتمادات المالية حال دون إدراجه في خطط السنوات الماضية.
تبلغ تكلفة إنجاز الجسر نحو 140 مليون ليرة سورية وتكلفة إنجاز أعمال الطريق قبله وبعده بطول نحو 5 كم 687 مليون ليرة سورية أي بتكلفة إجمالية 827 مليون ليرة سورية للمشروع كاملاً.
وقد تمت مخاطبة هيئة التخطيط والتعاون الدولي – مديرية التنمية المحلية والإقليمية والبيئة بكتاب مديرية تخطيط طرطوس رقم 280/ص.ت تاريخ 13/9/2018 المنتهي إلى اقتراح الموافقة على إدراج هذا المشروع في الخطة السنوية لمحافظة طرطوس- مديرية الخدمات الفنية- الطريق المحلية والثانوية لعام 2019 والمرفق صورة عنه ولم يردنا حتى تاريخه ما يشعر بإدراجه ضمن الخطة المذكورة.

مدير الخدمات الفنية بطرطوس
المهندس علي هلال رستم

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