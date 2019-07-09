58 مليون ليرة أنفقت في حماة على الإعلانات في 6 أشهر

أعلن تجار حماة وصناعيوها أن قيمة منتجاتهم وسلعهم تعادل 58 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية حزيران الماضي فقط، ما يعبر عن تنامي قطاع الإنتاج وتعافي التجارة الداخلية على مستوى المحافظة.

وبيَّن مدير فرع المؤسسة العامة للإعلان بحماة عماد إبراهيم لـ«الوطن» أن إيرادات الفرع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لم تتجاوز الـ47 مليون ليرة، موضحاً أن أجور الإعلانات الطرقية بلغت 12 مليون ليرة وهي توازي كامل إيرادات الإعلانات الطرقية في العام 2018.

وعزا مدير فرع الإعلان ارتفاع الإيرادات إلى تعافي الوضع الاقتصادي في حماة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وتوفير كل التسهيلات الإدارية للتجار والصناعيين، والنتائج الإيجابية للحملات الإعلانية التي لمسها أصحاب الفعاليات الاقتصادية، بعدما نفذوها منذ بداية العام.

وأشار إبراهيم إلى تحصيل العديد من الذمم المالية المترتبة على المعلنين الذين تأخروا عن سدادها، كما تم توفير بعض المستلزمات من الإدارة العامة ومنها تأمين نقل للموظفين العاملين في الفرع من أبناء منطقة سلمية، إضافة إلى التعاون المستمر مع المحافظة ومجلس مدينة حماة، فيما يتعلق بعمل لجنة إزالة العديد من اللوحات المخالفة، وهو ما أدى إلى زيادة النشاط الإعلاني المرخص.

وعن أهم أنواع الإعلانات التي حققت ريعية جيدة للمؤسسة أوضح أنها الإعلانات الطرقية التي تحقق النسبة الأكبر من الريعية، ثم الإعلانات الرسمية لدوائر الدولة ومؤسساتها من مناقصات وغيرها، ثم الإعلانات الصحفية التجارية التي يعدها أصحابها وسيلة مهمة للإعلان عن منشآتهم المختلفة، إضافة إلى الإعلانات المجتمعية كالمباركات والنعيات وغير ذلك.