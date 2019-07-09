سورية تنافس 60 دولة في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات في إيران

تشارك سورية بالأولمبياد الدولي للهندسة بالرياضيات IGO الذي تنظمه إيران وتعتبر من المشاركة الدولية والعلمية الهامة التي تنتظر المبدعين بالتميز العلمي في مادة الرياضياتIGO، مع الأولمبياد الدولي للهندسة الذي تنظمه إيران التي تجري يوم 13/ 9/ 2019.

وبيّن المدير الإعلامي في هيئة التميز والإبداع مالك حمود لــ«الوطن» أن المشاركة في هذا الأولمبياد الدولي تحمل أكثر من خصوصية، أهمها شمولية المسابقة لمعظم الأعمار، حيث يقسم المشاركون إلى (4) فئات عمرية لطلاب الصفين السابع والثامن ، وطلاب الصفين التاسع والعاشر، و طلاب الصفين الحادي عشر والبكلوريا، إضافة إلى الفئة المفتوحة والمشاركة فيها تبدأ من أعمار 20 سنة وما فوق.

بدورها هيئة التميز والإبداع «الأولمبياد العلمي السوري» أعلنت فتح باب المشاركة في هذه المسابقة بما تضمه من شرائح عمرية عديدة وواسعة، خصوصا أن منافسات الأولمبياد العلمي السوري بالرياضيات كانت مقتصرة على طلبة التعليم الثانوي، أما الآن فالمشاركة تمتد لتشمل طلبة التعليم الإعدادي أيضا، إضافة للفئة المفتوحة والتي لا تقتصر على الطلبة بل على الخريجين بمختلف اختصاصاتهم ممن يحبون مادة الهندسة، ويرغبون التنافس فيها، واللافت في هذه المسابقة أن المشاركة فيها ستكون عبر الانترنيت حيث يمكن للراغب بالمشاركة إملاء الاستمارة المطلوبة وإرسالها أيضا عبر الإنترنيت لاعتماده، وبالطبع فإن هذه الآلية في تثبيت المشاركات تبدو جديدة لكنها بذات الوقت متاحة أمام الجميع من خلال الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت قريبة من الجميع، وهذه الآلية سبق وأن اتبعتها هيئة التميز والإبداع في مسابقة الماراثون البرمجي للعام الحالي ولاقت تفاعلا مشجعاً.

أما عن طريقة المنافسة في هذا الأولمبياد فقد تم تحديد (4) مراكز جغرافية في دمشق (للمشاركين من محافظات المنطقة الجنوبية)، وحمص (للمشاركين من محافظتي حمص وحماة)، واللاذقية (للمشاركين من محافظتي اللاذقية وطرطوس)،

حلب (للمشاركين من حلب ومحافظات المنطقة الشمالية).

ويبدو هذا الأولمبياد الدولي الذي يقام سنويا من أهم المسابقات العلمية النوعية عالميا لاسيما أنه يحظى بمشاركة واسعة تقارب الستين دولة من مختلف أنحاء العالم، ومعظمها من الدول المتطورة علميا.

والمنافسة تتم لكل فريق من دولته وبنفس التوقيت، وضمن اختبار علمي يمتد لأربع ساعات ويضم (5) مسائل في الهندسة، ويعتمد على الأمانة العلمية حيث تقوم اللجان العلمية الوطنية في الدول المشاركة باستلام نموذج الأسئلة وترجمته وإعداده وتقديمه للمشاركة لحظة بدء الإخبار، كما تقوم اللجان العلمية في بلدانها بتصحيح أوراق الإجابات وفقا للسلالم المرسلة من الدولة المنظمة للأولمبياد، ووضع العلامات، وتختار أعلى أربع علامات لاعتمادها لدى الدولة المنظمة ضمن المنافسات. وإرسالها إليها للتدقيق فيها، ومن ثم إعلان النتائج.