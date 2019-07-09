مشكلة انبعاث الغبار من معمل الإسمنت في طرطوس عدم استخدام الفلاتر الكهربائية

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /1224/ تاريخ 17/6/2019

تحت عنوان: «هل يمكن مقاضاة شركتي طرطوس وفرعون من المرضى»

نبين:

– تم سابقاً تركيب فلاتر كهربائية (مرسبات) في معمل الإسمنت لمعالجة انبعاث الغبار المتصاعد من مدخنتي الأفران الخاصة بمعمل الإسمنت كما تم تركيب معظم الفلاتر القماشية المقرر تركيبها إلا أن المشكلة الأساسية هي في عدم استقرار عمل الفلاتر الكهربائية وخروجها عن العمل.

– تقوم مديرية البيئة بإجراء قياس الغبار القابل للاستنشاق (PM.10) بشكل دوري في معمل الإسمنت وعدة نقاط محيطة بالمعمل وهو الجهاز الوحيد المتوفر لدينا حالياً علماً أنه تم إدراج شراء جهاز جديد لقياس الانبعاثات الغازية من المداخن في الخطة الاستثمارية لهذا العام وإعلان مناقصة لشرائه.

– تتم متابعة نتائج القياس مع إدارة المعمل (قسم البيئة في المعمل) في حال تجاوزها للقيم المسموح بها.

– يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن معمل الإسمنت وفق قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012.

مدير البيئة في طرطوس

الدكتور المهندس علي داود