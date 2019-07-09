شؤون محلية

مشكلة انبعاث الغبار من معمل الإسمنت في طرطوس عدم استخدام الفلاتر الكهربائية

الأربعاء, 10-07-2019

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /1224/ تاريخ 17/6/2019
تحت عنوان: «هل يمكن مقاضاة شركتي طرطوس وفرعون من المرضى»
نبين:
– تم سابقاً تركيب فلاتر كهربائية (مرسبات) في معمل الإسمنت لمعالجة انبعاث الغبار المتصاعد من مدخنتي الأفران الخاصة بمعمل الإسمنت كما تم تركيب معظم الفلاتر القماشية المقرر تركيبها إلا أن المشكلة الأساسية هي في عدم استقرار عمل الفلاتر الكهربائية وخروجها عن العمل.
– تقوم مديرية البيئة بإجراء قياس الغبار القابل للاستنشاق (PM.10) بشكل دوري في معمل الإسمنت وعدة نقاط محيطة بالمعمل وهو الجهاز الوحيد المتوفر لدينا حالياً علماً أنه تم إدراج شراء جهاز جديد لقياس الانبعاثات الغازية من المداخن في الخطة الاستثمارية لهذا العام وإعلان مناقصة لشرائه.
– تتم متابعة نتائج القياس مع إدارة المعمل (قسم البيئة في المعمل) في حال تجاوزها للقيم المسموح بها.
– يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن معمل الإسمنت وفق قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012.

مدير البيئة في طرطوس
الدكتور المهندس علي داود

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 10-07-2019

أكثر من نصف مليون سائق خالفوا مرورياً … ربط مع «النقل» «والعدل» «والهجرة» «والتأمين» لتسهيل الخدمات للمواطنين … مدير إدارة المرور لـ«الوطن»: 3949 حادثاً مرورياً ذهب ضحيتها 230 شخصاً العام الحالي في سورية

الأربعاء, 10-07-2019

8 حالات غرق في طرطوس … حسن: المواقع تحت إدارة المدينة فيها منقذون والشاليهات خارج إشرافنا … الشيخ: الحل بإغلاق الخيم وتعهد أصحابها بعدم فتحها مجدداً

الأربعاء, 10-07-2019

18 شهراً على زيارة «لجنة التثبيت».. وعمال لاميرا ينتظرون مصيرهم … مارتيني لـ«الوطن»: دراسة لتثبيت من يستحق.. ولا استثناءات

الأربعاء, 10-07-2019

بعد الصين.. إيران تعرض مترو دمشق … مشاركة سورية في الجمعية الإقليمية للسكك الحديدية في العقبة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock