ترامب وماكرون يبحثان الملف النووي الإيراني هاتفياً

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الملف النووي الإيراني. فيما أوفد ماكرون كبير مستشاريه إلى طهران أمس لتخفيف حدة التوتر.

وقالت الرئاسة الأميركية إن الرئيسين ناقشا الجهود الجارية لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار على حد تعبيرها.

من جهة ثانية، أعلنت باريس أن إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي سيزور إيران بهدف التخفيف من حدة التوتر.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن بون سيسعى لإيجاد عناصر تسهم في الحد من التوتر مع خطواتٍ يجب اتخاذها قبل الـ15 من الشهر الحالي من دون أن تقدم مزيداً من التوضيحات.. ويجب الذكر أن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء بناء على طلب واشنطن لعرض ما سمتّه «انتهاكات إيران للاتفاق النووي». وعلقت بعثة إيران في الوكالة إنها لـ«مزحة مرة» أن تطلب واشنطن عقد الاجتماع وهي التي نقضته بخروجها منه بصورة غير قانونية وأحادية.

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